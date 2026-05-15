Atlixtac.- El gobierno estatal guerrerense asegura que no se han registrados nuevos ataques ni enfrentamientos en las comunidades de Huitzapula Norte y Huitzapula Sur, debido a la presencia de los elementos de las fuerzas armadas nacionales y estatales.

La paz y la tranquilidad se debe a las acciones permanentes de vigilancia y prevención en esta zona de la Montaña, se consigna que se fortaleció la seguridad en la Base de Operaciones Interinstitucionales instalada en la región.

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En este reforzamiento participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes mantienen recorridos constantes en las localidades y caminos aledaños.

Además, los primeros revelan que no se ha registrado ningún hecho de irrupción, ni agresión en la zona, se mantiene la tranquilidad y la paz social; la población realiza sus actividades de manera normal.

El gobierno del estado especifica en el comunicado que con diversas acciones se busca disuadir cualquier situación de riesgo, evitar la presencia de personas ajenas a las comunidades y garantizar condiciones de tranquilidad para las y los habitantes del municipio de Atlixtac.

afcl