Chilpancingo.— Fueron seis días de balazos por parte de la organización criminal Los Ardillos contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa. En esos días los pobladores tuvieron que huir. Ellos dicen que salieron mil, la autoridad los cuenta en 120. Además, murieron tres hombres, seis más quedaron heridos y al menos cuatro están desaparecidos.

En esos seis días les cortaron la electricidad y la telefonía celular, pero no pudieron parar las demandas de auxilio de los pobladores.

Finalmente, la mañana de este martes un convoy de policías y soldados de la Guardia Nacional y Ejército llegaron a la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, donde se refugiaron los desplazados de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.

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El convoy fue encabezado por el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.

Un día antes, según dijo Rodríguez Cisneros, no pudieron llegar a Alcozacán porque el grupo de autodefensas Por la Paz y la Justicia, vinculado a Los Ardillos, le impidió el paso.

Por la mañana, en la conferencia desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, declaró que el conflicto en Chilapa se trataba de una disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos.

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Al respecto, el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, negó que el conflicto sea entre dos organizaciones criminales y afirmó que se trató de ataques armados de Los Ardillos, contra los pobladores.

También pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad que implementen un operativo para detener a los líderes de Los Ardillos y que se investigue el vínculo de autoridades municipales con dicho grupo criminal, y mencionó a la alcaldesa de Chilapa, la priista Mercedes Carballo Chino quién, dijo, es cuñada de Celso Ortega Jiménez, líder de dicho grupo armado.