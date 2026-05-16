Un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) murió la noche del viernes tras ser atacado a balazos mientras atendía un reporte en la colonia Matías Méndez, al nororiente de Ciudad Obregón.

La víctima fue identificada como Rubén Alfonso Ríos León, quien resultó herido de gravedad durante la agresión ocurrida alrededor de las 20:40 horas sobre la calle Lorenzo Barcelata, entre Rodolfo Campodónico y Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes estatales acudieron a un domicilio del sector tras recibir un llamado de apoyo, pero al arribar fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego presuntamente realizados por un sujeto armado.

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Durante el ataque, el oficial recibió impactos de bala en el abdomen.

Luego de la agresión, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de apoyo y resguardo en la zona, mientras el agente era trasladado de emergencia en una patrulla al hospital del Isssteson, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento mientras recibía atención médica.

Fiscalía de Sonora ya investiga el ataque

Asesinan a policía estatal tras ataque armado en Ciudad Obregón. Foto: Especial.

Luego del atentado, autoridades implementaron un intenso operativo de búsqueda para localizar a los responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

A través de un mensaje institucional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lamentó el fallecimiento del oficial Rubén Alfonso Ríos León, destacando su “valentía, honor y compromiso con la protección de las familias sonorenses”.

Compañeros, familiares y miembros de las corporaciones de seguridad expresaron sus condolencias por la muerte del agente, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber.

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