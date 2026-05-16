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El volvió a pisar territorio después de dos siglos de ausencia.

Como parte de una estrategia de restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, el , y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, supervisaron los avances del proyecto de en la región de Cuenca Los Ojos, en el municipio fronterizo de Agua Prieta.

La visita formó parte de una estrategia de restauración ecológica y conservación de la biodiversidad impulsada por el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México.

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Durante el recorrido, autoridades revisaron acciones de conectividad de hábitat, recuperación de ecosistemas y protección de especies prioritarias en el norte del estado.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, supervisaron los avances del proyecto de reintroducción de la especie. | Foto: Especial.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, supervisaron los avances del proyecto de reintroducción de la especie. | Foto: Especial.

“Reconocemos y valoramos profundamente su trabajo y dedicación para proteger nuestro patrimonio natural”, señaló Durazo al reunirse con integrantes de organizaciones ambientales de la región.

En febrero de 2026 fueron trasladados 29 bisontes desde la Reserva de la Biósfera de Janos, en Chihuahua, hacia la UMA Rancho Los Ojos Calientes, en Sonora.

El objetivo es fortalecer nuevas manadas de conservación y recuperar ecosistemas de pastizal en la frontera norte del país.

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La secretaria Alicia Bárcena explicó que en Sonora no había presencia de bisontes desde hace 200 años.

La secretaria Alicia Bárcena explicó que en Sonora no había presencia de bisontes desde hace 200 años. | Foto: Especial.
La secretaria Alicia Bárcena explicó que en Sonora no había presencia de bisontes desde hace 200 años. | Foto: Especial.

Detalló que fueron introducidos 10 machos y 19 hembras, las cuales ya dieron a luz a 10 crías.

El proyecto incluye monitoreo sanitario, manejo poblacional y expansión territorial para garantizar la conservación de la especie.

Especialistas consideran que la recuperación del bisonte ayuda a restaurar la vegetación nativa y fortalece la resiliencia climática de los ecosistemas del norte de México.

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JACL/cr

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