Docentes y estudiantes de distintas partes del país realizan manifestaciones por el Día del Maestro. Entre sus exigencias están mejores salarios, la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE 2007.

Chiapas

Estudiantes normalistas y maestros de la CNTE-SNTE se manifestaron en Chiapas, con motivo del Día del Maestro, con bloqueos carreteros y una protesta en la plaza central de Tuxtla.

Los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Mactumactzá, que se movilizaron este día, en demanda de plazas, quemaron una patrulla de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) que elaboraron con madera y cartón y donde colocaron los rostros del Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal, Óscar Aparicio Avendaño y Jorge Luis Llaven.

La quema del vehículo de cartón ocurrió en la plaza central, pero para hacerlo, tuvieron que rociar dos garrafones con gasolina en la unidad de madera y cartón.

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Uno de los normalistas lanzó lo que parecía ser una bomba molotov a la réplica de la patrulla de la FRIP, lo que provocó un estallido que fue escuchado a varios metros de la plaza central de Tuxtla.

las movilizaciones que se llevarán a cabo, para pedir la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE. | Foto: Especial.

Los estudiantes recordaron que hace un año, un estudiante perdió la vida durante una manifestación que habían realizado, pero elementos de la Policía Estatal habían realizado un operativo que desembocó en una persecución.

En videos que circularon profusamente, se puede apreciar que el conductor de la camioneta no se percató de que su compañero no se encuentra sostenido en la unidad y cae al suelo. A pocos metros de ahí venía una patrulla de la Policía.

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“Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, asesino de estudiantes. 15 de mayo del 2026”, decía una pancarta que los estudiantes colocaron en uno de los accesos al Palacio de Gobierno, pero también colocaron otras mantas donde hacen otras peticiones.

Miles de maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se movilizaron por las calles de Tuxtla. | Foto: Especial.

Por la mañana, miles de maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se movilizaron por las calles de Tuxtla, la capital de Chiapas, previo a una movilización que preparan para próximos días.

El secretario general de la sección 7 del SNTE-CNTE, Israel González Vázquez, informó que lleva a cabo consultas entre las bases, para ver las movilizaciones que se llevarán a cabo, para pedir la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE.

Del diálogo que sostienen con funcionarios de la Secretaría de Educación, el líder del magisterio explicó que hay avances en el estado de Chiapas, pero a nivel nacional, “no los hay”, porque “las puertas están cerradas”.

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Sinaloa

Docentes federales, adscritos a la Sección 27 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, desfilaron en una caravana con vehículos, en uno de ellos con una banda de música, para demandar mejores salarios y prestaciones para su gremio.

Estudiantes normalistas y maestros de la CNTE-SNTE se manifestaron en Chiapas.| Foto: Especial.

Los maestros que se concentraron en el Jardín Botánico, frente a Ciudad Universitaria en la capital del estado, partieron rumbo a la Lomita, donde se ubica la emblemática iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde exhibieron mensajes de felicitación al resto de los docentes y sus exigencias de mejoras en sus prestaciones económicas y sociales.

En sus demandas más sentidas, los docentes federales puntualizaron que está el tema de sus jubilaciones, las cargas laborales, las asignaciones a planteles y las mejoras a sus ingresos, ante un encarecimiento de la vida.

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La caravana de automóviles, que fue acompañada por una banda de música, circuló por la principal avenida de la capital del estado, sin trastocar las vialidades de la capital del estado.

Tabasco

Un grupo de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se manifestaron frente al Congreso de Tabasco para exigir la eliminación de las reformas legislativas que aumentan los años de servicio requeridos para la jubilación.

El delegado estatal de la organización, Alberto Barrera Sandoval, señaló que esta movilización es una réplica de las protestas realizadas a nivel nacional en el marco del Día del Maestro.

El secretario general de la sección 7 del SNTE-CNTE, Israel González Vázquez, informó que lleva a cabo consultas entre las bases, para ver las movilizaciones que se llevarán a cabo, para pedir la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE. | Foto: Especial.

En ese sentido, refirió que de entrada debe darse la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la Ley de Educación de 2013, argumentando que estas normativas afectan tanto a los trabajadores federales como a los locales.

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“¿En qué forma? Pues la ley del ISSSTE decía que los años cronológicos con la edad laboral deberían dar 100 y lo imponen también en las mismas condiciones en el ISSET: 65 y 35, da también 100; y a la vez, pues les están quitando a los trabajadores del estado el 30% de su último salario para poderse jubilar, que no debe de ser, porque ellos ya deben de irse jubilados al 100%", afirmó.

Finalmente, el delegado de la CNTE aseguró que la reciente reforma aprobada por el Congreso local en materia de la Ley del ISSET, la cual fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resolvió el problema de fondo que enfrentan los trabajadores.

Por ello, el movimiento magisterial sostuvo que es indispensable que los legisladores impulsen una verdadera reforma integral que atienda de manera definitiva sus demandas laborales y de seguridad social.

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JACL/cr