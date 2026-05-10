Sin hacer declaraciones ante los medios de comunicación, los siete familiares de migrante de Cuba, Honduras y Ecuador, desaparecidos el 21 de diciembre del 2024, entre Mazatán, Chiapas a Juchitán, Oaxaca, se reunieron con funcionarios de la Fiscalía de Chiapas, que informaron que a un año y cinco meses, solo existen reportes y búsquedas activas de siete personas, aun cuando el grupo estaba integrado por una veintena.

Los familiares de los migrantes desaparecidos, agrupadas en la Brigada Internacional de Búsqueda Tejiendo Rutas, se reunieron con funcionarios de la Fiscalía de Inmigrantes, para conocer los avances en la búsqueda de los traficantes de humanos que prometieron trasladar a los seis cubanos, al hondureño y al ecuatoriano, desde Tapachula, hasta Juchitán, Oaxaca, para luego tomar rutas hacia el centro del país.

En la reunión, funcionarios de la Fiscalía, en Tapachula, informaron que solo buscan a siete personas desaparecidas el 21 de diciembre del 2024.

Lee también Madres buscadoras y familiares de migrantes desaparecidos se movilizan en Chiapas; acuden al sitio donde perdieron contacto con ellos

El sábado, las madres de Cuba, Honduras y Ecuador visitaron San José El Hueyate, el último punto, donde los migrantes llamaron por teléfono a sus familiares, entre las 07:45 horas a las 08:21 horas, del 21 de diciembre del 2024, para informar que eran parte de un grupo de 20 personas que zarparía en una lancha que recorrería unos 420 kilómetros entre ese punto a Juchitán, Oaxaca.

No se sabe si los traficantes de humanos tomaron otras acciones o si finalmente decidieron mover a los 20 migrantes en lanchas por el Pacífico, pero del grupo solo hay información de siete desaparecidos, ya que nadie más ha preguntado por los demás desaparecidos.

En el Hueyate, los migrantes permanecieron en una casa de seguridad, con fachada de color verde, donde los traficantes mantenían estacionadas varios vehículos.

Las principales dudas de las madres buscadoras de Cuba, Honduras y Ecuador, son qué han hecho las autoridades para buscar a sus hijos desaparecidos, si saben algo del paradero del traficante de humanos identificado como Ángel García Hernández, que había prometido mover a los migrantes por tierra desde Tapachula al centro del país, por 900 dólares y el hombre que los extorsionó horas después del 21 de diciembre del 2024, con dos mil 500 dólares por familia, con la promesa de “poder pagar y sacarlos de donde estaban (recluidos)”, que se identificó como Milton Sepúlveda. El hombre tenía en su poder una lista de 40 migrantes desaparecidos, según han dicho las madres de Cuba.

Las madres buscadoras visitaron el último sitio desde donde sus hijos lograron comunicarse antes de desaparecer. Foto: Edgar H. Clemente/ AP

Este 10 de mayo, las madres buscadoras además de reunirse con funcionarios de la Fiscalía de Inmigrantes, participaron en un evento en la iglesia Cristo la única esperanza y participaron en un evento en el salón del templo de Testigos de Jehová, en Mazatán.

Los familiares que buscan a sus hijos desaparecidos son las cubanas son: Julia Margarita Bravo Díaz, (madre y abuela de Meiling Álvarez y Sameí Armando); Lázara Isabel Fernández Sosa, madre de Samei Armando Reyes Álvarez; Isis Caridad Pérez Ramos, madre de Elianis Caridad Morejón Pérez; Elizabeth Guevara Guevara, madre de Lorena Rosabal Guevara; y Alicia Santos Torres, madre de Jorge Alejandro Lozada Santos.

El hondureño, Óscar Enrique Hernández Barahona, padre de Ricardo Antonio Hernández Barahona; y el ecuatoriano, José Antonio Quindil Unaucho, padre de Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza.

En total son siete familiares que buscan a ocho desaparecidos de Cuba, Honduras y Ecuador, pero funcionarios de la Fiscalía aseguran que solo buscan a siete.

Lee también Familias de migrantes desaparecidos visitan Centros de Reinserción Social de Chiapas; rastrean indicios de sus seres queridos

Una de las madres que pidió no ser identificad, dijo que a ocho días de haber llegado a México para buscar a su hijo, “ha sido muy dura la búsqueda”.

La Brigada Internacional de Búsqueda Tejiendo Rutas, es acompañada de funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, Comisión Estatal de Victimas de Chiapas, Fiscalía de Chiapas, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Hasta ahora, las madres de Cuba, Honduras y Ecuador no han hecho declaraciones a medios de comunicación, ya que lo único que han dicho, es lo que dijeron cuando se encontraban en sus países.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa