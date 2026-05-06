San Cristóbal de las Casas, Chis; 6 de mayo. - Madres cubanas que buscan a sus hijos desaparecidos el 21 de diciembre del 2024, entre el municipio de Mazatán, Chiapas a Juchitán, Oaxaca, en su tránsito hacia la frontera norte, llegaron a Tapachula, para platicar con defensores de migrantes, que les permita encontrar pistas para dar con el paradero de sus familiares.

Las madres cubanas llegaron a la Casa del Migrante Scalabrini A.C., Albergue Belén, ubicado en la colonia San Antonio Cohóacan, en Tapachula, para entrevistarse con los administradores del espacio y platicar con algunos migrantes que ahí permanecían.

El ingreso de las madres cubanas se llevó a cabo en medio de un operativo de la Guardia Nacional y Ejército, pero no hubo acercamiento con los medios de comunicación, como ha ocurrido desde el 2 de mayo que llegaron a México.

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Las madres visitarán este jueves, los centros penitenciarios que se ubican en la región del Soconusco, pero el viernes está previsto que visiten Puerto Madero, en Tapachula y Barra San José El Hueyate, municipio de Mazatán, donde los migrantes hablaron por teléfono con sus familiares por última vez.

Ese 21 de diciembre del 2024, los migrantes cubanos y de otras nacionalidades, se encontraban en una casa de seguridad con fachada pintada de color verde, que se ubica a pocos metros de un embarcadero.

Hasta ahora se desconoce si los 20 migrantes zarparon en la lancha o si los traficantes de humanos tomaron otra decisión.

Los únicos nombres que se tiene registrados son:

Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años, de Santiago de Cuba

Lorena Rosabal Guevara, de 28 años de edad, también de Santiago de Cuba

Ricardo Antonio Hernández Barahona, de Honduras

Elianis Caridad Morejón Pérez, de 19 años, de Cuba

Dayranis Tan Ramos, de 32 años de Cuba

Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años de Cuba

Meiling Álvarez Bravo, de 41 años, de Cuba (madre Samei)

El ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza, de 21 años de edad.

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Los cubanos Jorge, Dayranis y Elianis llamaron por teléfono a sus familiares en Cuba, entre las 07:45 horas a las 08:21 horas, para informar que viajarían rumbo a Juchitán, Oaxaca. Ricardo Antonio lo habían visto a las 10:00 horas de ese día, en la cabecera municipal de Mazatán, según la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía.

En total, son cinco familias las que buscan a sus familiares en México, con el apoyo de Red Regional de Familias Migrantes.

El 16 de mayo, las madres cubanas ofrecerán una conferencia de prensa, en Ciudad de México, para dar detalles de la búsqueda de sus hijos.

A partir del 2004, las Madres Buscadoras Centroamericanas llegaban a México, con el apoyo del Movimiento Mesoamericano (MMM), para buscar a sus hijos desaparecidos en su tránsito hacia los Estados Unidos.

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