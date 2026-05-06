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San Cristóbal de las Casas, Chis; 6 de mayo. - Madres cubanas que buscan a sus el 21 de diciembre del 2024, entre el municipio de Mazatán, Chiapas a Juchitán, Oaxaca, en su tránsito hacia la frontera norte, llegaron a Tapachula, para platicar con defensores de migrantes, que les permita encontrar pistas para dar con el paradero de sus familiares.

Las madres cubanas llegaron a la Casa del Migrante Scalabrini A.C., Albergue Belén, ubicado en la colonia San Antonio Cohóacan, en , para entrevistarse con los administradores del espacio y platicar con algunos migrantes que ahí permanecían.

El ingreso de las madres cubanas se llevó a cabo en medio de un operativo de la Guardia Nacional y Ejército, pero no hubo acercamiento con los medios de comunicación, como ha ocurrido desde el 2 de mayo que llegaron a México.

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Las madres visitarán este jueves, los centros penitenciarios que se ubican en la región del Soconusco, pero el viernes está previsto que visiten Puerto Madero, en Tapachula y Barra San José El Hueyate, municipio de Mazatán, donde los migrantes hablaron por teléfono con sus familiares por última vez.

Ese 21 de diciembre del 2024, los migrantes cubanos y de otras nacionalidades, se encontraban en una casa de seguridad con fachada pintada de color verde, que se ubica a pocos metros de un embarcadero.

Hasta ahora se desconoce si los 20 migrantes zarparon en la lancha o si los traficantes de humanos tomaron otra decisión.

Los únicos nombres que se tiene registrados son:

  • Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años, de Santiago de Cuba
  • Lorena Rosabal Guevara, de 28 años de edad, también de Santiago de Cuba
  • Ricardo Antonio Hernández Barahona, de Honduras
  • Elianis Caridad Morejón Pérez, de 19 años, de Cuba
  • Dayranis Tan Ramos, de 32 años de Cuba
  • Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años de Cuba
  • Meiling Álvarez Bravo, de 41 años, de Cuba (madre Samei)
  • El ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza, de 21 años de edad.

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Los cubanos Jorge, Dayranis y Elianis llamaron por teléfono a sus familiares en Cuba, entre las 07:45 horas a las 08:21 horas, para informar que viajarían rumbo a Juchitán, Oaxaca. Ricardo Antonio lo habían visto a las 10:00 horas de ese día, en la cabecera municipal de Mazatán, según la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía.

En total, son cinco familias las que buscan a sus familiares en México, con el apoyo de .

El 16 de mayo, las madres cubanas ofrecerán una conferencia de prensa, en Ciudad de México, para dar detalles de la búsqueda de sus hijos.

A partir del 2004, las Madres Buscadoras Centroamericanas llegaban a México, con el apoyo del Movimiento Mesoamericano (MMM), para buscar a sus hijos desaparecidos en su tránsito hacia los Estados Unidos.

dmrr/cr

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