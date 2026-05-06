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Culiacán, Sin a 6 de Mayo. - En el cruce del boulevard Benjamín Hill y la avenida de las Torres, en el fraccionamiento Barrancos, en la parte sur-poniente de Culiacán un cortejo fúnebre fue atacado a balazos por un grupo armado que los interceptó, en el lugar de los hechos fallecieron dos personas y tres más resultaron heridos.
Familiares y amigos que acompañaban en caravana a una carroza que transportaba el cuerpo de una persona recién fallecida fueron atacados a balazos, el conductor de un camión que transportaba decenas de coronas fúnebres, falleció a bordo de la unidad.
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Unos metros atrás, quedó el cuerpo de otro de las personas que formaban parte del cortejo, sin que se conozcan sus identidades, en tanto que los cuerpos de auxilio revelaron que prestaron ayuda a tres personas más del sexo masculino que resultaron lesionados por los disparos.
Las autoridades judiciales no han dado a conocer las identidades de las personas que resultaron muertas y heridas, ya que aún continúan con los trabajos de peritajes de criminalística.
dmrr/cr
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