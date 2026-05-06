Aguascalientes, Ags.- Tras la ola de protestas y críticas por su presencia en este país, la presidenta de la Comunidad de Madrid, España, Isabel Díaz Ayuso, señaló que la presidenta (Claudia Sheinbaum), a lo largo de estos días ha intentado “utilizar mi presencia para dividir, para enfrentar, cuando jamás he hablado de ella”, porque tengo respeto por la persona que ha sido elegida en las urnas, por expreso deseo del pueblo de México. Del mismo modo que respeto su presencia cuando va a España”, dijo Díaz Ayuso, integrante del Partido Popular.

Agregó que se puede estar o no de acuerdo con las ideas y con lo que defiende cada uno, pero "el respeto, la amabilidad, el saber ser hospitalario, creo que está por encima de todo, porque además nadie puede hablar en nombre de todos, y mucho menos cuando uno atiende a lo que dicen las urnas, que en este estado es libertad", señaló.

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Isabel Díaz Ayuso recibe Medalla al Mérito Cívico y Llaves de Aguascalientes; Morenistas protestan contra condecoración. Foto: Especial.

La tarde de este miércoles, el presidente municipal Leonardo Montañez entregó la “Medalla Aguascalientes 450 Años de Orden, Progreso y Libertad” a Díaz Ayuso, en reconocimiento honorífico a su trayectoria e impulso a los valores democráticos y a los vínculos culturales e históricos entre México y España, que contribuyen al fortalecimiento de ambas sociedades.

En el Teatro Morelos, la presidenta de la Comunidad de Madrid agregó que, a lo largo de su vida, pero también en estos días, han intentado que se calle, que no defienda a las personas que la invitaron a este país.

“Yo vengo en libertad y por eso soy coherente, porque a pesar de haber recibido en algunas ocasiones amenazas, haber intentado a lo largo de mi vida política, pero también en estos días, que me calle, que no defienda a las personas, a las que agradezco su amable invitación, cuando han intentado manipular, retorcer mis palabras”.

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En el evento público, aseveró que puede decidir callarse o cambiar su agenda, pero hablando de coherencia, la coherencia es estar en defensa de la libertad, sea en Madrid, en México o en los confines de la Tierra. Dijo que cuando una democracia liberal cae a manos de las llamadas democracias populares, todo se acaba. "La democracia sin ley, eso sí que es una cueva de ladrones. El imperio de la ley, eso es lo que lo marca”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid en Aguascalientes el miércoles 6 de mayo de 2026 / Captura de pantalla

Díaz Ayuso añadió que, en esta vida, en la política, hay que combatir las ideas, pero no las personas; se combate las ideas, no se acosa, no se persigue, no se va a los domicilios, no se va a los parlamentos, no se va a los eventos a reventarlos, no se va a acosar a nadie, no se va a instigar miedo para que alguien cale, para que alguien no se exprese en libertad.

Luego de la irrupción de la regidora de Morena, Martha Márquez, en el escenario donde iniciaba su discurso, Isabel Díaz dijo que el momento vivido hace unos instantes forma parte de la política, ocurre en todos los lugares.

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“Hay veces que uno cree que puede estar por encima del protocolo o del respeto y quizás más importante, piensa que representa el pueblo, cuya voluntad no se mide al peso, se mide en las urnas”.

Dijo que la medalla que recibió este día es un símbolo de la amistad entre Aguascalientes y Madrid y, por tanto, entre México y España.

Dijo que si hay algo que caracteriza a los mexicanos es la absoluta amabilidad, el respeto y siempre te sonríen y te dicen: "a la orden". Es maravilloso saber que allá donde hay un mexicano, hay siempre voluntad de entendimiento, querer agradar, querer entregar lo mejor de uno mismo para que el otro se sienta bien. Y esa generosidad no convierte a los políticos en peores. El saber ceder no significa que otra persona no tenga principios. Y él no respetar esas reglas dadas entre todos no significa ni mucho menos que uno tenga razón.

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