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Ciudad Victoria. - Como resultado de las acciones permanentes para prevenir e inhibir el delito, la ha desarticulado 280 cámaras de videovigilancia irregulares.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, mencionó que esta cifra corresponde al trabajo implementado por la Guardia Estatal en los 43 municipios en lo que va del año.

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A la par de estos aseguramientos, agregó, el sistema de videovigilancia estatal se ha fortalecido gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien autorizó la adquisición de más de 700 cámaras distribuidas a lo largo de la entidad.

Pancardo dijo que el monitoreo, aunado al despliegue de personal operativo, ha permitido una respuesta eficaz ante diferentes llamados, incluyendo los delitos patrimoniales, como el robo a comercios.

“De esta manera, la SSPT continúa trabajando para consolidar la paz en la entidad y prevenir el delito en todas sus modalidades”, añadió.

afcl/LL

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