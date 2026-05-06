La zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, registró hoy sensaciones terminas de 50 grados Celsius.

Un evento de surada (ráfagas de viento de aire caliente) y una onda de calor elevaron la temperatura en la mayor parte del territorio veracruzano.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, la temperatura más alta registrada este día fue en el puerto de Coatzacoalcos (sur de la entidad) con 36.9 grados y una sensación térmica de 48.

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Un evento de surada y una onda de calor, elevaron la temperatura en la mayor parte del territorio veracruzano. Foto: Especiales.

En la zona turística de Veracruz-Boca del Río, el termómetro llegó a los 36.5 grados, pero la sensación térmica fue mayor a la de todo el estado con 50 grados.

En el puerto de Tuxpan, al norte de Veracruz, los termómetros marcaron los 36 grados, pero con una sensación térmica de 47; mientras que, en la ciudad de Xalapa, capital del estado, se registraron temperaturas de 34.2 grados.

Un evento de Surada mantendrá las altas temperaturas en toda la entidad veracruzana y baja probabilidad de lluvias, ocasionadas por la onda (ola) de calor, según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La Surada registra rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora en la costa norte, Valle de Perote y Orizaba; de 50 a 70 en Los Tuxtlas y J. Carranza-Acayucan.

En cuanto a la Alerta Climática, la primera quincena de mayo se espera para Veracruz un ambiente térmico y lluvia acumulada cercanos al promedio o ligeramente superiores.

Los modelos climáticos arrojaron varios escenarios que el bimestre mayo- junio 2026 en Veracruz. El primero de ellos, se prevé un ambiente ligeramente más cálido, con lluvia acumulada ligeramente superior al promedio en mayo y menor en junio.

dmrr