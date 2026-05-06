Mérida, Yucatán. - Continúan los apagones en Mérida en plena ola de calor, pues ahora vecinos de la colonia Jesús Carranza llevan más de 48 horas sin energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pide de 24 a 72 horas para cumplir con las reparaciones.

Vecinos de esa colonia señalan que sus alimentos se han descompuesto y que varios de sus electrodomésticos simplemente ya no funcionan por los constantes apagones.

Exigen a la CFE que resuelva el desperfecto, pues de lo contrario amenazaron con bloquear las calles hasta que se restablezca el suministro de energía.

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Los vecinos señalaron que la incapacidad de la CFE se evidenció con la llegada de la ola de calor, pues con las altas temperaturas regresaron los apagones que se han presentado en diferentes puntos de la capital yucateca.

Desde hace dos semanas, vecinos del segundo cuadro y del centro de Mérida y varias zonas del sur de la capital yucateca reportaron falta de energía eléctrica por hasta ocho horas.

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Los apagones también se han presentado en Sodzil Norte y Polígono 108, donde los vecinos han sufrido hasta 10 horas sin electricidad.

Colonias como la María Luisa y el barrio de La Ermita, y varias colonias del norte de la ciudad de Mérida, incluso en varios municipios del sur del estado, han sufrido horas de calor extremo por la falta de electricidad.

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JCL/cr