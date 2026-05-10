Cerca de seis mil escuelas de las sierras Norte y Nororiental de Puebla, suspenderán sus actividades este lunes ante el pronóstico meteorológico de intensas lluvias que se esperan a causa del ingreso del frente frío número 50.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado determinó suspender las clases en los niveles de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior de 64 municipios de esas regiones.

Se tratará de 407 mil alumnos y 22 mil 245 docentes, quienes deberán tomar clases a distancia con ayuda de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

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Y es que la Coordinación General de Protección Civil advirtió que el frente frío provocará fuertes vientos y lluvias durante la noche de este domingo y el lunes; de ahí que a partir del martes se reanuden las clases.

Estos son los municipios que suspenden clases en Puebla

Los municipios de la Sierra Norte que forman parte de la lista de suspensión de actividades son Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec.

Así como San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Mientras que de la Sierra Nororiental Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

LL