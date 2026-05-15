Ciudad Juárez.— Enseñar no sólo se reduce a un aula con un pizarrón o un libro, va más allá, a las manos, a los rasgos faciales y a los movimientos corporales, acciones que ejecutan, en principio, los intérpretes de lenguas de señas, quienes son los encargados de dar voz a quienes tienen discapacidad auditiva.

En Ciudad Juárez esta acción se ha vuelto cada vez más común, y un ejemplo de ello es Maigua Fuentes, quien durante años se dedicó a ser ama de casa, y actualmente forma parte del grupo Intérpretes LMS Paso del Norte, y además da cursos de lenguas de señas en instituciones de la localidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fuentes cuenta que el lenguaje de señas lo aprendió primero de vista, ya que sus suegros son sordos y con la convivencia tuvo que conocer ese lenguaje.

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Con el tiempo se fue profesionalizando más en el tema y ahora forma parte del equipo que interpreta sesiones de Cabildo, conferencias de prensa y eventos en el gobierno municipal de Ciudad Juárez.

“Yo tengo como intérprete de lengua de señas aproximadamente cuatro años, pero aprendiendo lengua de señas tengo ya 27 años. Mis suegros son sordos y para estar en el chisme entre la familia y todo eso empecé visualmente a aprender; yo entendía cuando lo veía, hasta que ya empecé hace como 10 años a ir a cursos, desde ahí no dejo de aprender”, cuenta Maigua.

El querer conocer más de la Lengua de Señas Mexicanas (LSM) y poderlo enseñar a otras personas llevó a Maigua a trabajar en el grupo de Intérpretes LMS Paso del Norte, donde actualmente están 15 personas, y también trabaja en colaboración con la Unión de Sordos del Estado de Chihuahua (Usech).

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“Los sábados damos cursos de lenguas de señas para personas oyentes. Está el maestro sordo al frente del grupo y yo estoy como intérprete. La verdad es una vocación que me encanta, que me fascina, me gusta el que vaya mucha gente nueva oyente a aprender esta lengua”, expresa.

Considera que el lenguaje de señas tiene sus complicaciones, ya que se deben aprender movimientos, gestos y demás aspectos para lograr interpretar de manera correcta a las personas con discapacidad y que necesitan comunicarse a través de esta lengua.

Antes de dar cursos y de aprender a profundidad sobre la lengua de señas, Maigua no imaginaba que llegaría a dar cursos y mucho menos interpretar para tantas personas a través de eventos públicos como los del gobierno.

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“La verdad yo nunca pensé, era ahora sí que por comunicación en la familia, y un día me invitaron para ayudar a inscribir y me fui quedando poco a poco a las clases y desde ahí. La verdad es algo que me apasiona”, afirma.

Actualmente, además de dar los cursos, interpreta las sesiones de Cabildo, algunas conferencias o actividades en el gobierno local y otros eventos en donde son invitados para interpretar para las personas sordas.

Para interpretar en una sesión de Cabildo, Maigua llega unos minutos antes de que esta inicie y toma un pequeño lugar que fue habilitado en el salón donde se realizan las sesiones, se coloca frente a la cámara y todo lo que se dice, ella lo traduce a la lengua de señas, para quienes ven estas actividades en las redes sociales y canales oficiales.

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Además, su traducción sirve para comunicar a una regidora de nombre Dina Salgado Sotelo, quien es la primera persona con discapacidad auditiva en ser regidora en esta localidad.

“En toda mi familia sabemos este lenguaje. Mi esposo desde niño domina la lengua de señas, y mis hijas desde que fueron creciendo se les fue enseñando cómo comunicarse con sus abuelos”.

Para ella, debe existir más empatía para que este tipo de lenguaje sea adoptado por más ciudadanos y pueda aplicarse en otras áreas y lugares.