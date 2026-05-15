Este jueves 14 de mayo, durante la fiesta patronal de Amatitlán, Jalisco, se registró una fuerte explosión de pirotecnia, los primeros reportes indican dejo varios heridos.

Debido a la gravedad del siniestro, el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora informó que en el lugar ya se encuentran elementos de la Policía Regional y personal de Protección Civil para atender a las personas lesionadas.

A su vez, el Gobierno Municipal señaló que se activaron los protocolos de emergencia y que los equipos de emergencia se encuentran brindando atención a los heridos, en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco y con el apoyo de municipios aledaños.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer el número oficial de personas heridas ni su estado de salud pero la autoridad municipal afirmó que continuará informando a través de canales oficiales conforme se disponga de más datos.

🚨Fuerte explosión durante festejos religiosos deja varios lesionados en Amatitán



Una fuerte explosión se registró la noche de este jueves en el municipio de Amatitán, en la región Valles de Jalisco, a las afueras de una iglesia durante una celebración religiosa, dejando varios… pic.twitter.com/XA7ClNuJHK — Azucena Uresti (@azucenau) May 15, 2026

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