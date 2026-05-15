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Este jueves 14 de mayo, durante la fiesta patronal de Amatitlán, , se registró una fuerte explosión de pirotecnia, los primeros reportes indican dejo varios heridos.

Debido a la gravedad del siniestro, el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora informó que en el lugar ya se encuentran elementos de la y personal de Protección Civil para atender a las personas lesionadas.

A su vez, el Gobierno Municipal señaló que se activaron los protocolos de emergencia y que los equipos de emergencia se encuentran brindando atención a los heridos, en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco y con el apoyo de municipios aledaños.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer el número oficial de personas heridas ni su estado de salud pero la autoridad municipal afirmó que continuará informando a través de canales oficiales conforme se disponga de más datos.

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js/bmc

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