Cuernavaca. - En este ciclo escolar, al menos 30 maestros han tenido que migrar por la violencia e inseguridad. La mayoría solicita cambios de adscripción tras ser víctimas de extorsiones telefónicas, robo de vehículos con violencia y agresores directas, lo que ha generado un clima de temor en algunas instituciones de la entidad, dijo Joel Sánchez Vélez, dirigente del magisterio morelense.

Tras el anuncio del festejo por el Día del Maestro y la entrega de estímulos económicos para mil 522 profesores que cumplen 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 años de servicio, Sánchez Vélez informó que el protocolo de seguridad magisterial se activó de emergencia para proteger la integridad de sus compañeros.

El líder de la Sección 19 del SNTE preciso que en el poblado de Cocoyoc, municipio de Yautepec, 10 maestros abandonaron una escuela porque una alumna agredió físicamente a una docente y le provocó una herida abierta.

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En Tejalpa, municipio de Jiutepec, así como en Axochiapan, éste último en el oriente del estado, las amenazas directas contra el personal escolar obligaron a traslados temporales fuera de sus municipios de origen.

El representante sindical dijo que la crisis de seguridad no solo proviene del exterior, sino que al interior de las aulas tienen reportes sobre una evolución violenta en la conducta de alumnos y padres de familia. Por ejemplo, en el municipio de Emiliano Zapata, maestros denunciaron amenazas de sujetos externos, mientras que en planteles de nivel primaria y secundaria se han documentado amagos con armas y objetos contundentes por parte de estudiantes hacia sus figuras de autoridad.

El líder magisterial contó que los trabajadores de la educación, apoyados por las áreas de trabajo social, intentan conciliar ante agresiones verbales y físicas constantes, sin embargo, la frecuencia de las amenazas y el despojo de autos en los trayectos hacia las escuelas mantiene a los maestros con el temor en alto grado.

afcl