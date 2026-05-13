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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () confirmó que el próximo 15 de mayo hará una a partir de la estación San Cosme de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México hasta el Zócalo capitalino, como parte de una jornada nacional de movilizaciones con la cual busca presionar al gobierno federal para atender sus principales demandas laborales, de seguridad social y sindicales.

Entre sus exigencias destacan la abrogación de la reforma educativa impulsada durante la actual administración federal, un aumento salarial del 100 por ciento, la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el establecimiento de democracia sindical, además de mejoras al sistema de pensiones y condiciones laborales para el magisterio.

La dirigencia magisterial informó que la movilización forma parte de un proceso escalonado de protestas que ha incluido paros de 24, 48 y 72 horas en distintas entidades del país, así como consultas y asambleas con las bases sindicales.

Anuncio de la marcha de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) del próximo 15 de mayo, Día del Maestro. Foto: CNTE
Anuncio de la marcha de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) del próximo 15 de mayo, Día del Maestro. Foto: CNTE

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En conferencia de prensa, secretarios generales de diversas secciones de la Coordinadora señalaron que la Asamblea Nacional Representativa convocada para el 16 de mayo definirá el alcance de las siguientes acciones, incluida la posible declaratoria de una huelga nacional.

Los dirigentes advirtieron que dentro de la ruta de protesta también se contempla la instalación de plantones, concentraciones masivas y bloqueos en distintos puntos estratégicos, incluida la capital del país.

Aseguraron que mantienen comunicación con padres de familia y comunidades escolares con el objetivo de explicar las razones de la movilización y buscar su respaldo, al sostener que sus demandas están relacionadas con la defensa de la educación pública y el acceso a un sistema de pensiones digno para las y los trabajadores de la educación.

Max Arriaga convoca a marcha para "refundar" la SEP

El exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Max Arriaga, convocó a una marcha el próximo 15 de mayo.

Arriaga pidió movilizarse a las 9:00 horas desde la estación Buenavista del Metro.

En su aviso, explicó que el motivo de la marcha será "refundar" la dependencia encabezada por Mario Delgado.

Exigió la renuncia de funcionarios y que regrese la pedagogía "obradorista", así como terminar con las mentiras y que la educación sea parte de organismos internacionales como la Unesco, Unicef y OCDE.

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dft/bmc

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