La discusión sobre la modificación del calendario escolar es solo la “punta del iceberg”, pues lo que tiene que cambiar de fondo es el centralismo en la educación, señaló el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

Durante una entrevista concedida a Radio Metrópoli, el funcionario afirmó que los estados deben tener mayor autonomía no sólo para modificar el calendario escolar de acuerdo a sus necesidades y contextos, sino para poder cambiar contenidos y adecuarlos a la realidad de cada entidad; además, afirmó que la distribución de los recursos por parte de la federación no es proporcional con lo que aporta cada estado.

“Hay dinero, México es de los países que más le ponen a la educación; lo que pasa es que está muy mal distribuido. Pongo un ejemplo que hasta nos va a indignar: ¿Sabían ustedes que la Ciudad de México no paga su universidad? Es decir, la UNAM la paga la contribución de todos los estados. ¿Sabían ustedes que el sistema de educación básica de la Ciudad de México no lo paga la Ciudad de México? Lo pagamos los estados. En estricto sentido de justicia debería haber proporcionalidad; y ojo, hay que ayudar a los estados con economías bajas, somos un país, eso no está en contraposición”, señaló Flores.

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Explicó que por cada 8 pesos que Jalisco aporta a la Federación, se le regresan solo dos y eso limita muchas cosas, como la cantidad de maestros que se pueden contratar para tener mayor capacidad de atención en las escuelas o sustituir maestros que se jubilan o fallecen.

Aseguró que si se diera un trato presupuestal proporcional al estado y se flexibilizaran las normas para poder contratar a las y los maestros que se requieren, en Jalisco existirían ya escuelas públicas de verano para apoyar a las familias que no pueden pagar cursos de verano para sus hijos.

Además, se quejó de que los libros de la llamada Nueva Escuela Mexicana, impuestos por el gobierno federal, han provocado retrasos en la enseñanza, sobre todo de pensamiento lógico-matemático, pues éstos saberes se recortaron hasta en un 60% en esos libros.

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“En el centro deciden el calendario, en el centro deciden los libros de texto, y hoy estamos viendo libros que no están alineados al sentir de la sociedad jalisciense, de nuestra cultura, de nuestro enfoque científico y tecnológico”, dijo.

Consideró que esta es una discusión que se tiene que dar en el Congreso de la Unión, pues a los legisladores del país les corresponde modificar las leyes, pero insistió en que el centralismo en materia educativa “no sirve”.

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JACL/cr