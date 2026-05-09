Después de violar y asesinar a Azucena Dalila Camarena, su expareja, Antonio N, alteró la escena para tratar de simular un suicidio.

Tras las indagatorias, la Fiscalía de Jalisco logró acreditar la presunta responsabilidad de este sujeto para vincularlo a proceso.

Azucena Dalila, de 41 años, fue asesinada en enero pasado y era profesora en las universidades ITESO y Autónoma de Guadalajara, cuyas comunidades se pronunciaron por que se realizara una investigación con perspectiva de género.

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Entre los indicios aportados por la Fiscalía del Estado para lograr que el sujeto enfrente su proceso en prisión, se encuentra un video localizado en el teléfono celular del presunto feminicida que acreditaría la violación.

La hipótesis de la Fiscalía sobre el crimen establece que, tras cometer la violación, Antonio N asfixió a su víctima con un cable y después montó la escena de un supuesto suicidio para intentar evadir su responsabilidad.

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JACL/cr