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Tres elementos de la Fiscalía del Estado de , adscritos al área de , resultaron heridos tras ser atacados por un grupo de sujetos armados en La Venta del Astillero, en el municipio de Zapopan.

La información preliminar indica que los elementos acababan de hacer una prospección en un predio de la zona relacionado con la desaparición de una mujer.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando los agentes se dirigían hacia la carretera a Tepic, pero antes de incorporarse a dicha vialidad fueron alcanzados por diferentes sujetos a bordo de un auto negro que los tomaron por sorpresa y les dispararon en al menos 20 ocasiones.

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Los agresores escaparon del lugar antes de que llegara apoyo de distintas corporaciones que resguardaron la zona y desplegaron un operativo de búsqueda.

En tanto, los paramédicos que llegaron al sitio estabilizaron a los elementos de la Fiscalía para trasladarlos a recibir atención médica y de momento se reporta su salud como estable.

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dft

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