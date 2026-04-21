El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció la gravedad de la crisis de desapariciones en México, tras reunirse con familiares de víctimas, a quienes expresó su solidaridad y respaldo.

“Es difícil encontrar las palabras para describir mis intercambios de hoy en México con las familias de personas desaparecidas. Es aún más difícil comprender su dolor y sufrimiento”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales.

Durante su visita al país, Volker Türk sostuvo encuentros con colectivos en el Centro Cultural de España en México, como parte de una agenda enfocada en la situación de derechos humanos y, en particular, en la crisis de desapariciones que supera las 130 mil personas en el país.

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El Alto Comisionado destacó la fortaleza de las familias buscadoras. “Su coraje inquebrantable, fuerza y resiliencia me inspiran profundamente; su búsqueda de la verdad y la justicia debe cumplirse”, afirmó.

La visita de Volker Türk ocurre en un contexto de creciente atención internacional sobre México, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas activó el procedimiento del artículo 34 para analizar si las desapariciones en el país son sistemáticas o generalizadas.

Durante su estancia, el funcionario también se ha reunido con autoridades, organizaciones civiles y representantes del Poder Judicial, en un esfuerzo por evaluar la respuesta del Estado mexicano frente a las desapariciones y otros retos en materia de derechos humanos.

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Sus declaraciones se suman a los llamados internacionales para garantizar investigaciones efectivas, fortalecer los mecanismos de búsqueda y atender a las víctimas, en un país donde miles de familias continúan buscando a sus desaparecidos.

Madre buscadora pide a la ONU "ver la realidad" de desapariciones en México

Desde el exterior del Centro Cultural de España en México, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Vanesa Gámez, una madre buscadora urgió a que la comunidad internacional reconozca la dimensión de la crisis de desapariciones en México, en el marco de la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

“Para nosotros es muy importante que el alto comisionado se dé cuenta de la realidad. Que no lo engañen con números y cifras, porque nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares no somos cifras”, expresó.

Vanesa Gámez, madre buscadora que urgió a que la comunidad internacional reconozca la dimensión de la crisis de desapariciones en México. Foto: Especial

La mujer señaló que habla en representación de miles de familias afectadas por la desaparición de un ser querido. “Somos madres, familias que sufrimos un dolor inmenso. Estamos aquí por los más de 134 mil desaparecidos que tiene nuestro país”, afirmó.

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También hizo un llamado a las autoridades a reconocer la magnitud del problema. “Todos los mexicanos necesitamos ser escuchados y nuestras autoridades necesitan aceptar que están rebasadas, que solas no pueden contra el crimen y contra esta crisis”, señaló.

“Estamos en una crisis que no ha pasado. En los últimos tres años las cifras se han elevado radicalmente, con incrementos de hasta 300% en desapariciones, y esto es alarmante”, advirtió.

Madre buscadora intenta entregar carta al Alto Comisionado

La madre buscadora señaló que intentará entregar una carta al Alto Comisionado de la ONU durante su visita al Centro Cultural de España en México, en la que solicita apoyo internacional ante la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

“Bienvenido a México, un país que necesita urgente ayuda internacional para localizar a nuestros más de 134 mil desaparecidos”, se lee en el documento dirigido al funcionario.

En la carta, la madre expone la falta de capacidades institucionales para atender los casos y pide la intervención de especialistas extranjeros. “Le escribo respetuosamente para que nos apoye en traer investigadores que puedan recuperar y rescatar hijas e hijos que seguramente han sido privados de la libertad ilegalmente por el crimen organizado”, señala.

También denuncia deficiencias en las investigaciones. “Suplicamos su intervención en los procesos de investigación que no son suficientes ni eficientes”, advierte, al tiempo que describe carencias en las autoridades encargadas de procurar justicia. “Los Ministerios Públicos y policías de investigación no cuentan con espacios dignos, no tienen protección, tecnología, computadoras ni software para una investigación real y profunda”.

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La carta también refiere la presencia de grupos criminales en zonas de la capital. “Niegan la existencia de crimen organizado, pero el Ajusco, en Tlalpan, está lleno de cárteles”, afirma, al mencionar organizaciones como La Unión Tepito, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

La madre buscadora subraya la gravedad de la situación en esa zona: “Solicitamos su ayuda e intervención internacional. En Ajusco hay más de 200 desaparecidos desde 2010”.

En el documento, también hace referencia directa a su caso: “Mi hija, Ana Amelí, desapareció al hacer senderismo el 12 de julio de 2025”.

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