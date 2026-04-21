Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el dictamen para fortalecer el sistema de fiscalización y el combate a la corrupción en nuestro país y que otorga más facultades y dientes a la ASF.

La reforma incluye atribuciones de la Auditoría para que pueda investigar en cualquier momento presuntas faltas administrativas graves, ya sea de oficio o derivadas de denuncia, con independencia del proceso ordinario de fiscalización y del ejercicio fiscal del que se trate.

El proyecto, que fue aprobado con 28 votos, modifica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la incorporación de herramientas normativas, técnicas y operativas que permitan un mejor control del uso de los recursos públicos federales.

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Se trata de reformas que fortalecen a la ASF como órgano técnico del Estado, moderniza sus procedimientos, mejora la trazabilidad del gasto público, amplía sus capacidades de investigación y consolida su coordinación institucional y la participación ciudadana.

Además, se incorporan herramientas tecnológicas y robustecen los mecanismos de investigación y responsabilidad administrativa; se imponen multas, no sólo cuando exista una falta total de atención a los requerimientos de información de la Auditoría, sino cuando el incumplimiento sea parcial u omiso.

Entre las disposiciones se destaca la creación de un registro de información y datos relacionados con los recursos federales, para mejorar su trazabilidad y seguimiento, el cual será coordinado por la ASF y su información abastecida por los entes públicos.

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También se establecen sanciones ante el incumplimiento de la entrega de información, así como el fortalecimiento de las investigaciones de oficio o derivadas de denuncias que podrán realizar en cualquier momento.

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