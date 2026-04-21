Casi una tonelada de drogas aseguradas a la delincuencia organizada, fueron incineradas en un predio ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, Sonora, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Se destruyeron un total de 830 kilos 29 gramos de clorhidrato de metanfetamina, dos kilos 100 gramos de heroína y 45 gramos de marihuana, decomisados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, precisó en un comunicado emitido este viernes.

El acto estuvo coordinado por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la FEMDO, en presencia del personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para dar certeza del tipo y peso del narcótico destruido.

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Así como de peritos especializados en química y fotografía forense, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de la Fiscalía Federal en el Estado de Sonora, indicó la institución ministerial.

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