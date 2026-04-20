Sonora, México. - Autoridades realizan cateos, gestionan exhumaciones y clausuran establecimientos para garantizar justicia y reparación del daño a las víctimas, tras la muerte de ocho personas presuntamente relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados en Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que el Ministerio Público ha promovido medidas precautorias como parte de una estrategia integral que busca no sólo sancionar a los responsables, sino también proteger los derechos de las víctimas y sus familias.

El principal señalado es Jesús Maximiano “N”, investigado por el delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica. Actualmente, se mantiene un operativo activo para su localización y captura.

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Las indagatorias se centran en la aplicación de soluciones intravenosas, conocidas como sueros vitaminados, que habrían provocado afectaciones graves a la salud e incluso la muerte de pacientes.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía ha ejecutado cinco cateos en distintos puntos del estado, además de gestionar y obtener autorización para realizar exhumaciones, con el fin de practicar necropsias que permitan esclarecer con precisión las causas de los fallecimientos.

El principal señalado es Jesús Maximiano “N”, investigado por el delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica. Foto: Especial.

En paralelo, se intensificaron las acciones de verificación sanitaria.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con autoridades de salud estatales, inspeccionó 24 establecimientos con actividades similares.

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Derivado de estas revisiones, seis negocios fueron suspendidos de manera preventiva para proteger a la población, aunque no todos están vinculados directamente con los hechos investigados.

En materia de atención a víctimas, la Comisión Ejecutiva Estatal brinda acompañamiento integral a familiares, con asesoría jurídica, apoyo institucional y seguimiento puntual a las carpetas de investigación.

El caso ha encendido alertas sobre la regulación de estos tratamientos, que suelen promocionarse como terapias de bienestar, pero que pueden implicar riesgos severos si no se aplican bajo criterios médicos adecuados.

La Fiscalía reiteró que continuará informando conforme avancen las investigaciones y se desarrollen los procesos legales correspondientes.

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