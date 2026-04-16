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El Gabinete de Seguridad informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) avanza en las investigaciones por el fallecimiento de personas en tras la aplicación de .

Indicó que se han ejecutado en establecimientos relacionados y las instituciones federales colaboran para esclarecer los hechos y localizar al responsable, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio culposo por responsabilidad médica.

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