El Gabinete de Seguridad informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) avanza en las investigaciones por el fallecimiento de personas en Hermosillo tras la aplicación de sueros vitaminados.

Indicó que se han ejecutado cateos en establecimientos relacionados y las instituciones federales colaboran para esclarecer los hechos y localizar al responsable, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio culposo por responsabilidad médica.

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