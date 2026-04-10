Suero vitaminados, sin control; piden reglas

En el país hay más de 300 establecimientos y consultorios donde se aplican sueros vitaminados con la promesa de curar la cruda, reducir el estrés y ansiedad, potenciar la energía, aumentar las defensas, fortalecer el sistema inmunológico, evitar el envejecimiento, desintoxicar el hígado, terminar con cólicos menstruales y hasta mejorar el rendimiento sexual.

En la Ciudad de México hay al menos 49 lugares donde el suero se administra vía intravenosa, aun cuando no es recomendado por expertos. En Jalisco hay 35; en Baja California, 28; Estado de México, 26; en Quintana Roo, 22; en Querétaro, 21, y en Nuevo León y Puebla se localizan 16, respectivamente.

Incluye consultorios, estéticas y redes sociales. Fuente: Elaboración propia

En un recuento realizado por este medio, se encontró que médicos generales, especialistas en obesidad, enfermeras, nutriólogos o personal de spas y estéticas ofertan este servicio en plataformas de consulta, Instagram, TikTok y Facebook Marketplace. Aseguran que aplicar líquidos directamente al torrente sanguíneo es la solución a distintos malestares.

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Con la búsqueda en internet de “aplicación de sueros de vitaminas”, “sueros vitaminados” o “sueroterapia”, se encontró que personal de salud también asiste a domicilio para inyectar estas soluciones intravenosas, algunas adquiridas en farmacias de cadena (cuyo costo ronda los 300 pesos), otras elaboradas por ellos mismos. Los precios van desde los 700 pesos hasta los 4 mil 500, dependiendo qué milagros prometen hacer.

En entrevista, médicos señalan que estas sustancias podrían contener bacterias, hongos, contaminantes; o en su caso, si se aplican en condiciones insalubres, con mínima higiene o clínicas clandestinas, podrían provocar hasta la muerte, tal como se registró en Hermosillo, Sonora, donde ocho personas han perdido la vida. Además, advierten que difícilmente se puede prohibir o regular este servicio.

Esta práctica persiste en las 32 entidades, especialmente en el centro y norte del país. En publicaciones que promocionan la “sueroterapia multivitamínica” se observa que se colocan de manera casera para reducir los malestares y deshidratación que el alcohol provoca. Otros más prometen reducir la inflamación, mejorar la energía, desintoxicar o perder peso.

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En flyers, hacen un llamado a personas diabéticas, hipertensas, adultos mayores, deportistas, pacientes con enfermedades crónicas o con inmunodeficiencias para colocarse estos cocteles de presuntas vitaminas, minerales y antioxidantes. A través de menús digitales, afirman que es la forma más “rápida e innovadora para tener un cuerpo sano”.

“Quien prescriba eso es un charlatán, para acabar pronto. La terapia intravenosa es relativamente segura, pero nunca está libre de potenciales complicaciones y más cuando no se le maneja con cuidado, que fue lo que seguramente pasó en Hermosillo”, señala el doctor Alejandro Macías Hernández.

El infectólogo explica que al aplicar una sustancia en una vena se atraviesan todas las barreras naturales de defensa y se tiene acceso a la sangre, por lo que si está contaminada, las bacterias van directamente al corazón y a todo el cuerpo, lo que puede ser mortal.

“Si por algún motivo, como debe haber ocurrido en Hermosillo, el médico estaba ya haciendo las cosas sin ningún cuidado (...) muy probablemente estaba reutilizando material. ¿Cómo es que a diversas personas les ocurrió el mismo problema? Si se supone que cuando preparas una solución que se va a poner en la vena, todo el material debe ser desechable y para cada persona”, cuestiona.

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El divulgador científico reitera que no existe indicación médica que justifique el uso de estos sueros, pues si una persona necesita vitaminas, necesita algunas en específico que se obtienen a través de alimentos, no de un coctel como los que se ofertan en línea.

“Nadie necesita eso, no tiene ninguna utilidad. Por ejemplo, usan mucho el complejo B, que son distintas vitaminas que tienen funciones completamente distintas: no es lo mismo la vitamina B1, que es la tiamina; que la vitamina B6, por ejemplo, que es la piridoxina; que la vitamina B12, que es la cianocobalamina, que previene enfermedades muy específicas, pero que no necesitas tomarlas porque viene en los alimentos”.

Al calificar los negocios de sueros como “un abuso”, “sin ninguna lógica” y “un riesgo totalmente innecesario”, el especialista indicó que este fenómeno no es nuevo y va en aumento debido a que celebridades de internet los promocionan y las personas no tienen una cultura de la salud adecuada.

“Ponerte un suero de colores o un suero de vitaminas en la vena, eso no es ninguna parte de la cultura de salud, también ahí estamos fallando, la autoridad tiene la obligación de decir ‘eso no está bien, no lo hagan, no tiene ninguna utilidad, tiene riesgos’, pero siempre va a haber esa demanda”, dice.

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Ante los ocho fallecimientos en una clínica operada por el doctor Jesús Maximiano “N” en Hermosillo, Sonora, las autoridades sanitarias y judiciales continúan las investigaciones por presunta contaminación bacteriana, según informó el secretario de Salud, David Kershenobich, el martes pasado.

“Sería muy difícil prohibirlos porque hay un criterio médico y será el médico quien determine qué es lo que va a utilizar, como en muchas otras circunstancias, que puedan no estar bien indicadas las cosas (...) ¿Por qué es tan difícil regularlo? Si hay una demanda, finalmente va a haber una oferta, charlatanes nunca van a faltar por más que se intente regularlos”, afirma el especialista.

Por su parte, el doctor Sebastián Arana Garza asegura que no hay ninguna guía médica que indique sueros vía intravenosa, mucho menos para quienes tienen deficiencias de vitaminas.

Aunque en la mayoría de los casos los aplican médicos generales en consultorios o en sus propios domicilios, tampoco es recomendable ni seguro, asegura.

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“Ponerle a un paciente un suero en una clínica no es lo ideal, debe ser en un hospital, en un área de Urgencias o alguna clínica pequeña que tenga por lo menos un área de Urgencias, un área de atención prehospitalaria, pero no en una clínica común y corriente donde hay un consultorio nada más, porque entonces vienen los riesgos”.

De hecho, dice, los hospitales tienen distintos controles de calidad para resguardar y trasladar los productos, incluso siguen más de 20 procesos para garantizar el bienestar de las personas.

En la revisión a ofertas en línea de sueros vitamínicos, se encontró que muchos establecimientos no cuentan con registro, áreas sanitizadas ni claridad en las sustancias de dichos productos.

“[Si compran el suero] en Mercado Libre y está hecho en un laboratorio en la India, no tiene certificaciones, porque si tuviera certificaciones le vendería a los hospitales. Como no son un laboratorio formal con todos los procesos, se venden de manera clandestina”, expresa el especialista en cirugía bariátrica y metabólica.

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Arana Garza recuerda que esta tendencia comenzó como un remedio para “curar la cruda” y fue evolucionando hasta prometer mejoras estéticas o mayor rendimiento a deportistas. Sin embargo, afirma que no hay pruebas de que el uso regular de estos líquidos sea eficiente. Ambos expertos coinciden en que los requerimientos de vitaminas y minerales se consiguen a través de dietas balanceadas.

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