Más Información

Cuba pide a México reservar ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

Cuba pide a México reservar ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

La mañanera de Sheinbaum, 09 de abril, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 09 de abril, minuto a minuto

Diputados avalan Plan B de Claudia Sheinbaum; minuta se envió a los congresos locales

Diputados avalan Plan B de Claudia Sheinbaum; minuta se envió a los congresos locales

En Tren Interoceánico fue culpa del conductor: FGR

En Tren Interoceánico fue culpa del conductor: FGR

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

Inflación no da tregua a consumidores; llega a 4.59% en marzo

Inflación no da tregua a consumidores; llega a 4.59% en marzo

La presidenta indicó que las personas mexicanas en el exterior también podrán acceder a los en nuestro país, como parte del Sistema Universal de Salud.

“Nadie debe de temer que alguien va a ocupar su espacio”, comentó ante la .

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que con el Sistema Universal, cualquier persona mexicana tendrá acceso a los tres sistemas de salud e institutos como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Lee también

“Las y los mexicanos que viven fuera de México, claro que pueden acceder de manera gratuita a los servicios de salud en nuestro país”, dijo.

“Vamos a hacer más eficiente el servicio”, dijo la Mandataria federal al destacar el intercambio de servicios.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]