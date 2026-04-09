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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que las personas mexicanas en el exterior también podrán acceder a los servicios gratuitos de salud en nuestro país, como parte del Sistema Universal de Salud.
“Nadie debe de temer que alguien va a ocupar su espacio”, comentó ante la credencialización.
En su conferencia mañanera de este jueves 9 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que con el Sistema Universal, cualquier persona mexicana tendrá acceso a los tres sistemas de salud e institutos como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
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“Las y los mexicanos que viven fuera de México, claro que pueden acceder de manera gratuita a los servicios de salud en nuestro país”, dijo.
“Vamos a hacer más eficiente el servicio”, dijo la Mandataria federal al destacar el intercambio de servicios.
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