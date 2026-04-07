La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el Servicio Universal de Salud que lleva a cabo su gobierno para que “cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano, mexicana, pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud”.

“Eficientamos el sistema (...) Es un paso histórico el que estamos dando”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 7 de abril en Palacio Nacional.

“Estamos anunciando algo muy relevante, muy relevante: Va a salir un decreto presidencial en estos días, el día de hoy o mañana, que crea el Servicio Universal de Salud en México”, comentó al reiterar que las personas podrán atenderse en cualquier institución como IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar sin importar su derechohabiencia.

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Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud durante la mañanera del 7 de abril del 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Repitió la Mandataria federal que para que esto sea posible, se tienen que hablar IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en términos de datos: ”Tiene que haber una comunicación de la información de los tres sistemas de salud”.

Refirió que la credencialización va a llevar más de un año y los primeros beneficios se van a notar en 2027. “Necesitamos fortalecer el sistema de salud”, dijo al destacar la contratación de médicos especialistas, el funcionamiento de todos los hospitales y más centros de salud.

Agregó que este proceso va a ir acompañado de una aplicación digital con la que se podrá tener expediente médico, análisis de laboratorio, información de clínica, citas, acceso a urgencias, entre otros beneficios. Además, sugerencias y orientaciones usando inteligencia artificial para la salud.

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Destacó que la credencial también va a ser una identificación oficial: “Una ventaja adicional que vamos a tener los mexicanos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum instó a los estados que no están incorporados al IMSS-Bienestar a que lo hagan, y dijo que se tiene un diálogo con las entidades para que los servicios de salud estatales puedan entrar a este servicio universal.

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