A partir del 1 de enero de 2027, los mexicanos podrán recibir atención médica en el hospital público más cercano a su domicilio sin importar su institución de afiliación, como parte del nuevo modelo de Servicio Universal de Salud, informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

El funcionario explicó que el programa estará acompañado por un proceso nacional de credencialización que iniciará en 2026 y mediante el cual se entregará una identificación única que permitirá acceder a servicios médicos en cualquier institución pública.

Esta credencial, añadió, también funcionará como identificación oficial válida para trámites gubernamentales y privados, así como para el registro en programas sociales, además de sustituir gradualmente los carnets del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Lee también "El sarampión sigue bajando", asegura Eduardo Clark sobre brote en México; suman 18.3 millones de vacunas aplicadas

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud durante la mañanera del 7 de abril del 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

El modelo busca integrar la infraestructura hospitalaria del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios médicos de Pemex, eliminando barreras administrativas que actualmente obligan a los pacientes a trasladarse a unidades específicas según su derechohabiencia.

“El servicio universal de salud garantizará no solo la atención inmediata en urgencias, sino la continuidad del tratamiento en el mismo hospital, evitando traslados o cobros adicionales por no pertenecer a esa institución”, señaló Clark.

De acuerdo con el subsecretario, la primera fase del sistema comenzará en 2027 con la universalización de servicios prioritarios. Esto implica que cualquier persona podrá acudir al hospital público más cercano para recibir atención de urgencias y permanecer ahí hasta concluir su tratamiento, sin ser transferida por motivos administrativos.

Lee también Médico ligado a sueros vitaminados en Sonora es identificado; permanece prófugo con 6 muertes en el caso

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud durante la mañanera del 7 de abril del 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

El esquema también contempla que mujeres con embarazos de alto riesgo o emergencias obstétricas sean atendidas en hospitales con mayor capacidad resolutiva cercanos a su lugar de residencia, mientras que pacientes que sufran infartos o eventos cerebrovasculares podrán ingresar a una red nacional coordinada que permitirá recibir atención inmediata y acceso universal a salas de hemodinamia.

Asimismo, el gobierno federal prevé ampliar la detección y tratamiento del cáncer de mama mediante unidades especializadas accesibles para todas las mujeres, independientemente de su institución médica.

El modelo también garantizará la continuidad de tratamientos complejos —como cáncer, VIH, diálisis o procesos de trasplante— incluso si el paciente pierde su derechohabiencia por cambios laborales.

Lee también "Enfermeras comían mientras manipulaban jeringas"; testimonio exhibe negligencia en clínica de sueros vitaminados en Sonora

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud durante la mañanera del 7 de abril del 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Otro de los cambios será la vacunación universal, que permitirá a la población aplicarse dosis del esquema nacional en cualquier clínica pública, así como la apertura de consultas de atención primaria para padecimientos comunes, prevención y emisión de recetas médicas en unidades cercanas al domicilio o lugar de trabajo.

Durante la segunda mitad de 2027 iniciará el intercambio de servicios especializados entre instituciones, incluyendo estudios de laboratorio, radioterapia, tomografías y resonancias magnéticas, con el fin de reducir tiempos de espera y aprovechar mejor la infraestructura existente.

Para 2028 se prevé consolidar el sistema con el surtimiento universal de recetas médicas en cualquier institución pública, consultas de especialidad mediante referencia a unidades más cercanas y el seguimiento abierto de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión.

Lee también Salud investiga muertes en clínica de Sonora por "suero vitaminado"; suman 5 muertos

Aplicación móvil para consultar credencial de salud

El proyecto estará acompañado por una aplicación móvil que permitirá consultar la credencial digital, verificar la vigencia de derechos, ubicar unidades médicas, agendar citas y acceder a un expediente clínico electrónico con historial médico, recetas, resultados de laboratorio y próximas consultas.

La plataforma también incorporará herramientas de orientación médica apoyadas con inteligencia artificial y teleconsultas para regiones de difícil acceso.

Clark García Dobarganes afirmó que la implementación será gradual para garantizar sostenibilidad operativa y financiera del sistema público de salud.

“Buscamos que la salud sea un derecho más cercano a la población, con menos traslados, menores costos y un mejor aprovechamiento de la infraestructura pública”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr