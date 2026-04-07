Con un promedio diario de 10 mil personas inmunizadas contra sarampión, en la Ciudad de México (CDMX) “se ha logrado el objetivo de la vacunación” y se ha conseguido un nivel de inmunidad “importante” entre la población; sin embargo, el llamado a aplicarse el biológico continúa, pues eso no significa que ya no haya casos, afirmó la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.

Hasta el pasado 1 de abril, en la CDMX se habían aplicado vacunas a un millón 980 mil personas —desde que arrancó la vacunación en 2025—, y a un millón 50 mil personas desde el 8 de febrero pasado, cuando arrancó la campaña masiva con puestos de vacunación en puntos de gran afluencia como el transporte público.

No obstante, la funcionaria capitalina explicó que si se suman las vacunas que aplica el IMSS-Bienestar en la CDMX, la cifra asciende a casi 2 millones de personas inmunizadas, y a más de 2 millones si se toman en cuenta las cifras de la Federación, con las que aplica el IMSS e ISSSTE.

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“Hemos logrado el objetivo de la vacunación”, precisó la secretaria, al recordar que en la CDMX la estrategia se intensificó el 8 de febrero, mientras que a nivel nacional se hizo el 12 de febrero.

“Digamos que nosotros ya traíamos una semana de mucha intensidad, traíamos el trabajo; en ese momento se redefinieron un poco las metas a que llegaramos a 2 millones 40 mil, hemos llegado a eso y podemos considerar que estamos con un nivel de inmunidad poblacional importante”, dijo.

El 24 de febrero pasado, la secretaria precisó que la meta de vacunación para alcanzar la inmunidad en la CDMX era de 2 millones 40 mil dosis aplicadas, de las cuales, hasta entonces se habían aplicado un millón 461 mil 592.

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En los módulos instalados en el Metro se registra gran afluencia de pasajeros que reciben su vacuna. Foto Hugo Salvador El Universal

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gasman explicó que el hecho de que haya inmunidad en la Ciudad de México no significa que no habrá casos de sarampión, pues el virus sigue circulando y no hay una cobertura del 100% (algo que no se puede alcanzar).

Además, precisó que lo que se consigue con estos niveles de inmunidad es que el aumento de los casos sea “mucho más despacio”, además de que no haya brotes.

“No tenemos grupos grandes de personas que se contagien, eso es lo que ha pasado en las últimas semanas en la ciudad. Seguimos trabajando, vacunando, haciendo los cercos epidemiológicos, que cada vez que tenemos una persona que es sospechosa o que está confirmado el sarampión, hacemos cercos epidemiológicos, investigamos si hay otros casos alrededor, en 25 cuadras alrededor y vacunamos a la gente. La verdad es que nosotros ahorita lo que estamos haciendo es fortaleciendo la vacunación más bien casa por casa. O sea, lo que hemos estado viendo son en las áreas donde las alcaldías, donde hay mayor incidencia y a partir de ahí estamos vacunando en colonias”, precisó.

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Señaló que a diferencia de semanas anteriores, en los últimos días se han registrado menos casos de sarampión.

Respecto a estos días de asueto por la Semana Santa, la titular de Salud indicó que la próxima semana se retomará la vacunación en módulos instalados en estaciones de transporte público, pero se mantendrá de manera habitual la vacunación en centros de salud, así como en lugares estratégicos como en Iztapalapa, que en estos días suele tener mucha población. Hasta el 1 de abril, en la Ciudad de México se tenían registrados 724 casos confirmados de sarampión y se mantienen las dos defunciones confirmadas que corresponden a dos menores de edad.

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