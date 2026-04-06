La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el próximo 10 de abril será el día en que concluya el plazo para la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045 de la Ciudad de México, luego de que fue postergado en dos ocasiones.

Además, adelantó que ese día se dará a conocer un informe con los resultados de dicha consulta a la que calificó de “extraordinaria”.

“Hasta el 10 de abril concluye la consulta y daremos un informe de cuál fue el resultado de esta consulta, que ha sido muy importante. A mí me parece que ha sido extraordinaria. Los distintos instrumentos que se han retomado para preguntarle a la población acerca de su visión de 20 años para la Ciudad de México. Así que es el 10 de abril, hasta ahí concluye la consulta y hay que agradecer a toda la población que ha venido participando”, indicó.

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Esta consulta se aplazó en dos ocasiones. Originalmente, se realizaría del 4 de noviembre de 2025 al 10 de enero de este año; sin embargo, el plazo se extendió por primera vez al 28 de febrero. Posteriormente, unos días antes de que venciera dicho plazo, la mandataria capitalina anunció que el plazo se entendería hasta el 10 de abril, tras recibir muchas solicitudes de la población.

“Hemos recibido solicitudes, muchas voces de que se amplíe la consulta para que haya mayor participación y que continúe este diálogo social y, estamos de acuerdo en que se amplíe la consulta hasta el 10 de abril y eso nos garantiza que haya más participación de la gente”, dijo entonces.

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