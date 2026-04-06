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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo nublado y ambiente cálido después del mediodía de este lunes 6 de abril en la .

Se esperan lluvias con chubascos que pueden estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en el poniente y sur de la capital.

Durante el día se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico. Se prevé que los vientos con rachas fuertes se registren sobre todo entre las 14:00 y las 18:00 horas.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 23°C por la tarde, mientras que la mínima será 12°C en las primeras horas del día.

¿Cómo estará el clima hoy, en las próximas horas?

La () informó que para las próximas horas se pronostican lluvias y chubascos en:

Chihuahua

  • Cuauhtémoc

Por otro lado, se detectan bancos de niebla, los cuales podrían mantenerse hasta mediodía en:

Chihuahua

  • Chihuahua
  • Delicias
  • Hidalgo del Parral
  • Cuauhtémoc

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Durango

  • El Oro
  • Gómez Palacio
  • Santiago Papasquiaro
  • Cuencamé
  • Durango

Zacatecas

  • Oeste
  • Cetro
  • Sureste
  • Noroeste
  • Norte

La Comisión agregó que también habrá vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de:

  • Baja California
  • Baja California Sur

Agregó que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad de los conductores en tramos carreteros y zonas urbanas. Destacó que las rachas de viento podrían ocasionar el y anuncios publicitarios.

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mahc/LL

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