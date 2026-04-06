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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo nublado y ambiente cálido después del mediodía de este lunes 6 de abril en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias con chubascos que pueden estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en el poniente y sur de la capital.
Durante el día se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico. Se prevé que los vientos con rachas fuertes se registren sobre todo entre las 14:00 y las 18:00 horas.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 23°C por la tarde, mientras que la mínima será 12°C en las primeras horas del día.
¿Cómo estará el clima hoy, en las próximas horas?
La Comisión Nacional de Agua (Conagua) informó que para las próximas horas se pronostican lluvias y chubascos en:
Chihuahua
- Cuauhtémoc
Por otro lado, se detectan bancos de niebla, los cuales podrían mantenerse hasta mediodía en:
Chihuahua
- Chihuahua
- Delicias
- Hidalgo del Parral
- Cuauhtémoc
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Durango
- El Oro
- Gómez Palacio
- Santiago Papasquiaro
- Cuencamé
- Durango
Zacatecas
- Oeste
- Cetro
- Sureste
- Noroeste
- Norte
La Comisión agregó que también habrá vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de:
- Baja California
- Baja California Sur
Agregó que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad de los conductores en tramos carreteros y zonas urbanas. Destacó que las rachas de viento podrían ocasionar el derribo de árboles y anuncios publicitarios.
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mahc/LL
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