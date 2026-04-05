Un conductor de una unidad del Metro de la Ciudad de México fue señalado por usuarios de la Línea 2 debido a presuntas irregularidades en la conducción del tren, luego de que pasajeros detectaran movimientos bruscos durante el recorrido y alertaran sobre el estado del operador.

El hecho fue difundido mediante un video en redes sociales y posteriormente el Sistema de Transporte Colectivo (STC) emitió una postura.

Pasajeros reportan movimientos bruscos

En las imágenes se documenta cómo, al interior del vagón, los usuarios reaccionan ante frenados constantes y cambios abruptos en la marcha. La situación escaló cuando algunas pasajeras activaron el sistema de emergencia para detener el tren, tras considerar que el conductor no estaba en condiciones de continuar.

Los pasajeros comenzaron a advertir anomalías en la conducción, al señalar “movimientos extraños y cambios bruscos en la marcha”, así como frenados repetitivos y de alta intensidad.

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Durante la grabación, se escucha a varias personas pedir que el operador dejara de manejar: “Ya no lo deje manejar, se viene desmayando”, “No puede manejar”, “¿Dónde está su jefe de estación?”, mientras insistían en que no continuara al frente del tren.

Asimismo, uno de los usuarios refirió: “Viene frenando constantemente muy fuerte… ahorita se descansó todo su cuerpo en el frente”, lo que generó preocupación entre los pasajeros, quienes incluso sugieren que el conductor podría estar enfermo.

Tras la activación del sistema de emergencia, el tren se detuvo y, de acuerdo a lo que se observa en el video, el operador fue visto desorientado y con dificultad para reaccionar. A pesar de los señalamientos, el recorrido continuó.

Buena tarde. En relación con el video difundido sobre un conductor en la Línea 2, la operación se supervisa desde el Puesto Central de Control, donde se monitorea en tiempo real la circulación de los trenes y se mantiene comunicación permanente con el personal de conducción, como… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 5, 2026

Metro atiende queja

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Luego de la difusión del video, el Metro informó a través de su cuenta en X que la operación de los trenes es supervisada desde el Puesto Central de Control.

El organismo explicó que “la operación se supervisa desde el Puesto Central de Control, donde se monitorea en tiempo real la circulación de los trenes y se mantiene comunicación permanente con el personal de conducción”, como parte de sus protocolos de seguridad.

Respecto al caso, indicó que “la queja fue atendida en el momento y la usuaria agradeció la atención recibida”, y agregó que se realizará una revisión del comportamiento del conductor.

En ese sentido, precisó: “se realizará la verificación sobre el actuar del conductor para determinar si se apega a los procesos operativos. De ser necesario, se aplicarán las medidas correspondientes”.

El STC señaló que dará seguimiento a lo ocurrido y reiteró el agradecimiento por el reporte ciudadano.

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