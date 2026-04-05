Personal de la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX, de la Secretaría de Salud Pública capitalina, verifica la calidad del agua de las albercas públicas, en el marco de las actividades del “Santo Chapuzón Vacacional 2026”, programa gratuito del Gobierno de la Ciudad de México que se lanzó en esta Semana Santa.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Salud Pública precisó que el objetivo de las verificaciones sanitarias que se realizan todos los días antes de la apertura de las albercas es contar con agua limpia para el disfrute de las niñas, niños, jóvenes, personas adultas y de la tercera edad en las 15 albercas de la nueva Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, así como en las que existen en las Utopías de otras demarcaciones territoriales.

“Las acciones de la AGEPSA consisten en realizar un monitoreo de la calidad del agua, por lo que de manera rigurosa se revisa que los parámetros de cloro libre residual se mantengan en la norma, al igual que los niveles de pH; además se supervisa la sanitización del agua así como el correcto uso y almacenamiento de reactivos de cloración y desinfección”, expuso.

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Las y los verificadores sanitarios también revisan las condiciones de seguridad alrededor de las albercas, como la correcta señalización de profundidad, revisión de bitácoras de limpieza, la supervisión sanitaria de baños y número de personas salvavidas.

También se reportó que se imparten orientaciones sanitarias al personal de los puestos y negocios que vendan alimentos y bebidas en las proximidades de las albercas, para la implementación de buenas prácticas de manejo higiénico en sus servicios, con la finalidad de evitar enfermedades transmitidas por alimentos.

“Con la invitación a las albercas públicas de las Utopías realizada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se espera que del 1 al 12 de abril de 2026, más de 100 mil personas de todas las edades disfruten con seguridad de las instalaciones acuáticas”, recordó.

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