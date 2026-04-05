Naucalpan, Méx.— En los últimos tres años, 14 bebés fueron abandonados en el Estado de México y terminaron bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal. Algunos fueron encontrados envueltos en cobijas, otros dentro de bolsas de plástico, en jardineras de iglesias, sobre banquetas, debajo de puentes o en vehículos, hasta que vecinos de la zona los descubren y dan aviso a las autoridades.

En febrero de 2025, en el municipio de Tultitlán, cámaras de videovigilancia registraron el momento en que un bebé fue abandonado por un joven en las calles de la colonia Fuentes del Valle. El hecho indignó a la población y obligó a los involucrados a entregarse ante las autoridades. Se trató de dos jóvenes entre 18 y 21 años, quienes se encuentran en prisión tras ser vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras las investigaciones se descubrió que, presuntamente, los padres querían deshacerse del recién nacido, en un primer momento con una pastilla abortiva y después al abandonarlo. El bebé fue entregado al DIFEM, donde permanece con posibilidad de ser adoptado.

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En agosto de ese mismo año, una mujer abandonó a su bebé en una pipa que se encontraba estacionada en la Avenida Nacional, en el pueblo de Santo Tomás Chiconautla, en Ecatepec.

El pasado 30 de marzo, la mujer que lo abandonó, identificada como María del Carmen “N”, fue detenida por la policía municipal por alterar el orden luego de un incidente vial.

En su declaración ante las autoridades, reconoció haber abandonado al bebé y declaró que no supo cómo pasó. “Yo abandoné al bebé, pero no sabía… en una pipa, estaba ahí, vi que llegaron los paramédicos, yo estaba viendo cuando se lo llevaron, mi hijo iba a cumplir cuatro meses”, dijo.

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De 2023 a 2025 han sido abandonados 14 recién nacidos, además de 25 niñas, niños y adolescentes, quienes han sido acogidos por el DIFEM, según una respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL bajo el folio 00006/DIFEM/IP/2026.

En total, suman 39 recién nacidos, niñas, niños y adolescentes abandonados en la entidad mexiquense de 2023 a 2025.

Al respecto, la directora general del DIFEM, Karina Labastida, reconoció que el problema de abandono de menores persiste pese a las acciones implementadas.

“Prevenir el embarazo en adolescentes ha sido una política pública desde hace años. La verdad es que sí nos ha llamado la atención que últimamente ha habido ese abandono de pequeños; aun con todos los esfuerzos que se hacen, con todo y los métodos anticonceptivos que se regalan, vemos que no ha impactado como se quisiera”, dijo en entrevista.

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De acuerdo con la información obtenida vía transparencia, los municipios donde se registraron los casos de abandono son Toluca, Valle de Chalco, Amecameca, Zinacantepec, Chicoloapan, Valle de Bravo, La Paz, Naucalpan, Atlacomulco, Ecatepec, Tecámac y Cuautitlán Izcalli.

Los hijos como objeto

“Los hijos se han ido convirtiendo socioculturalmente, y también en el plano de las emociones, en un objeto”, señaló Luis Guadarrama Rico, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), doctor en Comunicación y especialista en temas de familia.

Ante el abandono de los infantes, el especialista indicó que actualmente “no es casual que muchas parejas, personas sin pareja, comiencen a pensar en qué va primero: comprarme un coche o tener un hijo; invertir en comprar una casa o un departamento, comprometerme y después los hijos; o estudio posgrado y busco mejorar mis condiciones laborales y después decido tener un hijo. Entonces, a la descendencia la hemos cosificado, pues la sociedad es capitalista, nutrida de consumo”.

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Dijo que el factor económico pesa en la decisión de tener hijos. Muchos jóvenes, advirtió, “perciben la maternidad o paternidad como un gasto sin retorno. Un hijo estorba, no se sienten con capacidad de atenderlo, de criarlo”.

A esta percepción, de acuerdo con el académico, se suman las deficiencias en los servicios de salud y educativos que hay en el país, así como las complicaciones que existen para acceder a servicios de calidad.

“Al proceso de cosificación se agrega que un padre o una madre quiere darle mejores condiciones de vida a su hija o a su hijo y para ello va a tener que pagar más dinero (...) Voy a tener que pagar porque el sistema de salud en México, así como el sistema de educación pública, está saturado”, comentó.

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El especialista recordó que existe el programa Escuela para Padres, que brinda información a los padres de familias “una vez que ya tienes al hijo, que ya estás embarazada. Son programas que son una vez a la semana en los que te digo qué significan los hijos, te doy un poco de estimulación temprana, alimentación, nutrición y ya. No hay programas anticipatorios, tampoco se trata el asunto del valor del ser humano por sí mismo”.

“No hay cultura de la familia”

Ángeles Bravo, presidenta del Frente Nacional por la Familia en el Estado de México, comentó que el abandono de bebés se debe a que “la existencia humana ha sido cosificada” y la idea se reforzó con la interrupción del embarazo.

La presidenta del Frente Nacional por la Familia recordó el caso del bebé abandonado en Tultitlán y señaló que, de acuerdo con investigaciones que se hicieron públicas, en mensajes intercambiados con su pareja se referían al recién nacido como “eso”.

“‘Eso’ se mueve, ‘eso’ me ve; entonces, cuando no podemos voltear a ver a ese pequeño como un ser humano, como una persona, es parte de la problemática”, afirmó.

Ángeles Bravo sostuvo que “tampoco hay una política pública que les informe a los niños y adolescentes sobre la familia. Lo que se les enseña en las escuelas es sobre sexualidad, a usar un preservativo y cada vez a menor edad, ya está en la primaria, y ahora nos preguntamos cuándo lo van a querer aplicar desde preescolar”.

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“Se ha centrado la atención en prevenir el embarazo, pero no en ofrecer soluciones a quienes ya lo enfrentan”, apuntó.

En el Frente Nacional por la Familia Estado de México, precisó, se atiende diariamente a tres mujeres embarazadas en la región de Toluca.

“Hemos atendido a niñas de 12 años y a señoras de 40. Los motivos por los que acuden son muy variados. Una mujer de 40 años, usualmente es el tema económico o de salud. Jovencitas de 12 acuden por ser víctimas de violencia o de abuso sexual. La mayoría de las mujeres que acuden a pedir apoyo tienen entre 23 y 35 años”, explicó.

Para Bravo, “el abandono de niños en el Estado de México está ligado a una perspectiva de abandono a la vida y políticas que promueven el aborto como primera respuesta de salud ante un embarazo difícil. No es previsible que acabe, sino que aumente”.

Opera en la entidad mexiquense entrega voluntaria

Para evitar el abandono de bebés, en el Estado de México opera la figura de entrega voluntaria de recién nacidos a través del DIF estatal, una vía utilizada por familias, padres o madres que no pueden hacerse cargo de los menores.

De acuerdo con datos del DIFEM obtenidos vía transparencia, durante 2024 se registraron cinco entregas voluntarias. Los casos provinieron de municipios como Zinacantepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Otzolotepec.

En 2025 hubo siete entregas voluntarias, fueron bebés originarios de Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan.

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En lo que va de 2026 se han reportado dos casos de Villa Victoria y uno más de Tepotzotlán.

Detrás de cada entrega hay una decisión marcada por las condiciones de origen. En algunos casos, familias acuden directamente a las instituciones al reconocer que no cuentan con recursos suficientes o enfrentan situaciones relacionadas con discapacidad, dijo la directora del DIFEM, Karina Labastida.

“Sí hemos recibido algunas niñas y niños a través de entrega voluntaria. Principalmente por temas de discapacidad, cuando familiares refieren que no pueden hacerse cargo por falta de medios económicos. Entonces, se realiza la recepción”, refirió.

La funcionaría estatal sostuvo que como última opción se busca que un bebé se mantenga bajo resguardo del DIFEM.

“No es lo óptimo, lo ideal es que la familia se haga responsable, pero cuando la situación es inminente, se reciben”, explicó.

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