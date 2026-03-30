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Ecatepec, Méx.-Una mujer que en agosto del 2025 abandonó a su bebé en la avenida Nacional, en el pueblo de Santa Tomás Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, fue capturada por elementos de la Policía Municipal con dosis de sustancias tóxicas tras un incidente vial.

Detienen a mujer que abandonó a su bebé en 2025. Foto: especial
Detienen a mujer que abandonó a su bebé en 2025. Foto: especial

Oficiales del Sector 11 realizaban patrullajes de en calle Industrias, en esa comunidad ecatepense, cuando llegaron al sitio donde se había registrado el choque de una camioneta donde viajaba una pareja que alteraba el orden y había golpeado a otros vehículos.

Al realizar una inspección a las dos personas, se halló que la mujer portaba entre sus ropas seis bolsas transparentes con hierba verde, con características propias de la , a quien se informó que sería presentada ante el por delitos contra la salud.

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Los miembros de la corporación local continuaron con los procedimientos del aseguramiento y detectaron que María del Carmen “N”, de 30 años, al parecer fue la persona que abandonó durante la madrugada del 9 de agosto de 2025 a un menor de aproximadamente tres meses de edad en avenida Nacional, en la parte trasera de una pipa estacionada en la vialidad.

“Yo abandoné al bebé, pero no sabía… en una pipa, estaba ahí, vi que llegaron los paramédicos, yo estaba viendo cuando se la llevaron; mi hijo iba a cumplir cuatro meses”, señaló la mujer a los .

El menor fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal, a quien se halló sin lesiones y con signos vitales estables, y fue trasladado al Hospital de Las Américas.

La mujer fue detenida por la , presentada ante el Ministerio Público y posteriormente trasladada al penal de Chiconautla, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el abandono del bebé.

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mahc/LL

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