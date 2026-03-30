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que se manifestaron desde las 9:00 horas en el se retiraron del lugar a bordo de sus vehículos, luego de acordar una mesa de diálogo con autoridades capitalinas.

La protesta, que incluyó bloqueos intermitentes sobre Paseo de la Reforma por personal de la Secretaría de Seguridad, se realizó para exigir mejores condiciones laborales, principalmente la reducción en las comisiones que la aplicación retiene por cada viaje, las cuales aseguran pueden alcanzar hasta la mitad de las tarifas.

Manifestantes se retiran del Ángel de la Independencia

El retiro de los manifestantes se dio después del encapsulamiento implementado por elementos de la, lo que derivó en la liberación parcial de la vialidad.

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De acuerdo con Roberto Ruiz, representante legal del colectivo de trabajadores de plataformas, los conductores accedieron a retirarse tras la posibilidad de establecer un diálogo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Por su parte, Alan Silva, vocero e integrante de la mesa directiva del movimiento, detalló que la reunión se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo a las 16:00 horas.

Explicó que, hasta el momento, el encuentro será únicamente con autoridades del gobierno capitalino, sin que se haya confirmado la participación de representantes de la empresa.

“Nosotros estamos de manera pacífica y queremos que nos apoyen con esto porque es nuestro derecho”, expresó.

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Los conductores señalaron que permanecerán atentos a los resultados de la mesa de diálogo.

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mahc/LL

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