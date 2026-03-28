Un joven de aproximadamente 27 años perdió la vida la noche de este sábado 28 de marzo de 2026 durante la inauguración del Estadio Banorte, tras caer desde una de las estructuras del inmueble ubicado sobre Avenida del Imán, en la colonia Bosque de Tetlameya, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el incidente ocurrió en la zona de palcos, específicamente en el palco número 51, donde el aficionado, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel brincando por la parte externa.

Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja. Versiones de personal de seguridad del estadio señalan que la caída se habría extendido hasta el área de estacionamiento, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia dentro del recinto.

Muere aficionado durante inauguración del Estadio Banorte en Coyoacán. Foto: Especiales.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Auxiliar y servicios médicos de una empresa particular, quienes realizaron la valoración del joven. No obstante, ya no contaba con signos vitales al momento de la revisión, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio, con una etiología aún por determinar, aunque se presume que fue consecuencia de la precipitación.

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El área fue acordonada por personal de seguridad mientras el cuerpo fue cubierto, en espera de las autoridades ministeriales. Posteriormente, se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales, que enviaron personal para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido. Autoridades capitalinas continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

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