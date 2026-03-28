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A cuatro horas de que inicie el partido México-Portugal, que se encuentran sobre Calzada Tlalpan y Luis Murillo comenzaron a cerrar sus puestos ya que, dijeron, el les instruyó que ya no pueden vender.

“Si es una pérdida tremenda. Ni siquiera molestamos, estamos lejos del . Pero nos dijeron ya cerráramos, supongo que no quieren que vean que en México hay ambulantes porque la economía del país está terrible”, dijo Pedro quien oferta mochilas y cinturones.

Los casi 30 comerciantes comenzaron a tapar con telas sus negocios. Los vendedores situados cerca de la estación Huipulco del Tren Ligero refirieron que pudieron ofertar algo de mercancía por la mañana, “nos dijeron apenas que ya cerráramos. Y pues imagínese toda la tarde y noche no vamos a poder ganar nada”, indicó Tamara quien oferta maquillaje y accesorios.

De acuerdo con los comerciantes, la instrucción del cierre es esta tarde-noche y mañana podrán volverá a abrir sus negocios. Foto: Laura Arana / EL UNIVERSAL
De acuerdo con los comerciantes, la instrucción del cierre es esta tarde-noche y mañana podrán volverá a abrir sus negocios. Foto: Laura Arana / EL UNIVERSAL

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Todos estamos molestos, porque el Estadio está retirado, realmente no vemos en que les afecta”, dijo Samuel vendedor de sandalias.

De acuerdo con los comerciantes, la instrucción del cierre es esta tarde-noche y mañana podrán volverá a abrir sus negocios.

A las 19:00 horas se prevé que arranque el partido México-Portugal quien inaugura el remodelado Estadio Banorte.

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A las 15:00 horas se observa un incremento de aficionados quienes llegan caminando al Estadio Banorte para disfrutar de este encuentro que se encamina al mundial de fútbol.

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vr/cr

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