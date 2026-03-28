Un día después del operativo de este jueves 26 de marzo, encabezado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el que se aseguraron 25 toneladas de mercancía pirata alusiva a la Copa Mundial de Futbol, la venta de estos productos continúa.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL la tarde del viernes por calles del barrio de Tepito y del Centro Histórico se constató la venta de la piratería, principalmente camisetas, gorras, mochilas y balones.

“Chécala, bro, es la del Mundial”, indicó un comerciante informal ubicado en República de Nicaragua, quien ofrecía una mochila pirata de la Selección Nacional.

Los balones de futbol con el logotipo de la Selección Mexicana tienen un costo de 180 pesos y de 200 si se trata de una calidad superior.

En un local de la calle República de Argentina se ofrecen gorras de la Selección Nacional de Futbol a 35 pesos la pieza y con descuento si se compran por mayoreo.

“A partir de tres piezas ya es mayoreo, te mejora el precio, y si llevas más de 50 también”, dijo la mujer encargada del mostrador.

El producto más ofrecido son las camisetas de equipos, sobre todo la de México. Las hay desde 40 hasta 400 pesos, dependiendo la calidad del estampado y la tela.

“Esa la tengo en 200 porque todo está vulcanizado, pero si quieres con los logos bordados y el holograma te sale en 400”, dijo un vendedor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.