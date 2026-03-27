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Una figura de la mascota de la Ciudad de México para el Mundial 2026 fue instalada en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, de cara a la justa deportiva.
Se trata de un ajolote rosa con penacho de Quetzalcóatl y un jersey alusivo a la Selección Mexicana con el número 10, además de un balón de futbol en el pie derecho.
A unas horas del partido amistoso México-Portugal que marcará la reinauguración del Estadio Banorte y que será transmitido en el Zócalo, la carismática figura atrae la atención de transeúntes quienes se acercan a tomar fotografías.
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En la base de la figura, situada justo frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se indica el nombre de “Ajologol” junto con una descripción de los materiales que la componen: acero inoxidable, estructura metálica y quemado artesanal.
En uno de los costados lleva la frase “Tlachtli mocuepa ichan”.
En redes, la firma Retador, encargada de la obra, publicó un breve video con una descripción de la obra en la que indican que el ajolote representa “nuestra historia, nuestra identidad y nuestra capacidad de transformar”.
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