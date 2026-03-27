A un día de que el Estadio Banorte sea reinaugurado con el partido México-Portugal algunos ciudadanos aprovechan para tomarse la foto del recuerdo frente al Coloso de Santa Úrsula y la mascota mundialista capitalina.

Sobre el Puente Peatonal Huipulco se encuentra la mascota de la capital, que es un ajolote con penacho de colores que ya conquista corazones de los paseantes por su carisma y simbolismo.

Parejas, de forma individual o familias se toman la foto del recuerdo con la carismática figura, ya que de fondo tienen el Estadio Banorte que este sábado reabrirá sus puertas.

La mascota oficial de la Ciudad para el Mundial es un ajolote con penacho de colores que combina dos de los aspectos más emblemáticos de la capital, como es una especie endémica de México, que actualmente habita en los canales de Xochimilco.

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Decenas de personas llegan se toman la foto del recuerdo con la mascota mudialista. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

El ajolote lleva una camiseta de color verde y un balón de futbol. Está tarde es el punto de atracción para quienes transitan por el puente Huipulco.

“Se ve imponente. Ya se siente el mundial y el futbol de regreso aquí al Azteca. Será una gran experiencia para nosotros que nos gusta el futbol”, dijo Bernardo quien aprovechó en tomarse la foto de recuerdo.

🏟️ A un día de que el Estadio Azteca (ahora Banorte) sea reinaugurado con el partido México vs Portugal, algunos ciudadanos aprovechan para tomarse la foto del recuerdo frente al Coloso de Santa Úrsula y la mascota mundialista capitalina



📹 Laura Arana pic.twitter.com/9OgNCkcMEw — El Universal (@El_Universal_Mx) March 28, 2026

Alrededores

Hasta el momento el Circuito del conocido Estadio Azteca está abierto a automovilistas y personas que caminan sin restricciones.

Solo se observaron a pocos elementos de tránsito que ayudan a amenizar la vialidad.

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