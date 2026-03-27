Más Información
Madres buscadoras y vecinos de Coapa convocan a manifestaciones durante partido México vs Portugal; Estadio Banorte será reinagurado este sábado
Juez concede órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles; está acusado de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura
Trump advierte que "Cuba es la siguiente"; necesitamos cambiar el sistema y quizás ahora exista una oportunidad: Rubio
Ahora itinerante y que estará hasta el Mundial: Claudia Curiel habla sobre la Colección Gelman y suma a la confusión
El corazón de la Ciudad de México se alista para la transmisión gratuita del partido amistoso México-Portugal que se hará en la plancha del Zócalo.
Una de las pantallas, la más grande, estará justo frente a la Catedral Metropolitana, junto a otras dos que se ubican en los costados. En el lugar ya se encuentran las estructuras metálicas que sostendrán las pantallas.
La tarde de este viernes se observó a personal que comenzó con la instalación de las pantallas negras.
Lee también ¡Sigue el frío! Activan doble alerta en 6 alcaldías para este sábado 28 de marzo; temperatura llegará a 1 grado
Desde las primeras horas del día se observó a personal de obras y servicios, con vehículos cisterna, que limpiaban el cemento de la plaza pública.
Hace unos días, el subsecretario de Grandes Festivales, Argel Gómez Concheiro, adelantó la instalación de una pantalla gigante, de 25 metros por 14 metros, en la que se hará la transmisión del partido que marcará la reinauguración del Estadio Banorte, previo al Mundial de junio próximo.
Clara Brugada y Banco Plata anuncian concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX; "será una velada mágica", dice
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]