El corazón de la Ciudad de México se alista para la transmisión gratuita del partido amistoso México-Portugal que se hará en la plancha del Zócalo.

Una de las pantallas, la más grande, estará justo frente a la Catedral Metropolitana, junto a otras dos que se ubican en los costados. En el lugar ya se encuentran las estructuras metálicas que sostendrán las pantallas.

La tarde de este viernes se observó a personal que comenzó con la instalación de las pantallas negras.

La pantalla más grande estará justo frente a la Catedral Metropolitana. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lee también ¡Sigue el frío! Activan doble alerta en 6 alcaldías para este sábado 28 de marzo; temperatura llegará a 1 grado

Desde las primeras horas del día se observó a personal de obras y servicios, con vehículos cisterna, que limpiaban el cemento de la plaza pública.

Hace unos días, el subsecretario de Grandes Festivales, Argel Gómez Concheiro, adelantó la instalación de una pantalla gigante, de 25 metros por 14 metros, en la que se hará la transmisión del partido que marcará la reinauguración del Estadio Banorte, previo al Mundial de junio próximo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses