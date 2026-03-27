Más Información

Petróleo mexicano supera los 100 dólares; conflicto en Medio Oriente impulsa precio

Petróleo mexicano supera los 100 dólares; conflicto en Medio Oriente impulsa precio

Madres buscadoras y vecinos de Coapa convocan a manifestaciones durante partido México vs Portugal; Estadio Banorte será reinagurado este sábado

Madres buscadoras y vecinos de Coapa convocan a manifestaciones durante partido México vs Portugal; Estadio Banorte será reinagurado este sábado

Juez concede órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles; está acusado de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura

Juez concede órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles; está acusado de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura

Trump advierte que "Cuba es la siguiente"; necesitamos cambiar el sistema y quizás ahora exista una oportunidad: Rubio

Trump advierte que "Cuba es la siguiente"; necesitamos cambiar el sistema y quizás ahora exista una oportunidad: Rubio

Ahora itinerante y que estará hasta el Mundial: Claudia Curiel habla sobre la Colección Gelman y suma a la confusión

Ahora itinerante y que estará hasta el Mundial: Claudia Curiel habla sobre la Colección Gelman y suma a la confusión

De fenómeno urbano a declive; así ha sido la caída de pandillas de cholos en CDMX y Edomex

De fenómeno urbano a declive; así ha sido la caída de pandillas de cholos en CDMX y Edomex

El corazón de la se alista para la transmisión gratuita del partido amistoso que se hará en la plancha del Zócalo.

Una de las pantallas, la más grande, estará justo frente a la , junto a otras dos que se ubican en los costados. En el lugar ya se encuentran las estructuras metálicas que sostendrán las pantallas.

La tarde de este viernes se observó a personal que comenzó con la instalación de las pantallas negras.

La pantalla más grande estará justo frente a la Catedral Metropolitana. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
La pantalla más grande estará justo frente a la Catedral Metropolitana. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lee también

Desde las primeras horas del día se observó a personal de obras y servicios, con vehículos cisterna, que limpiaban el cemento de la plaza pública.

Hace unos días, el subsecretario de Grandes Festivales, Argel Gómez Concheiro, adelantó la instalación de una pantalla gigante, de 25 metros por 14 metros, en la que se hará la transmisión del partido que marcará la reinauguración del Estadio Banorte, previo al Mundial de junio próximo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]