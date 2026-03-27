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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana del sábado 28 de marzo.
En la alcaldía Tlalpan se activó la alerta naranja por temperaturas de entre 1° y 3°C y heladas, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana.
Además, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activó alerta amarilla por temperaturas de 4° a 6° Celsius, en el mismo periodo de tiempo.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
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