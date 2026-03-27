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El Sistema de Transporte Colectivo informa que mañana sábado 28 de marzo, las Líneas 1, 2 y 9 ampliarán su horario de operación para concluir a las 1:00 horas, en apoyo a los asistentes al partido de fútbol que se realizará en la zona de Santa Úrsula Coapa.

En las líneas referidas, las últimas corridas de los trenes saldrán a las 00:30 horas de sus respectivas terminales. En tanto, el resto de la red operará en el horario habitual de sábado, que es de 6:00 a 24:00 horas.

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En el caso específico de la Línea 2, mañana funcionará de forma normal durante todo el horario de operación de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Se recuerda al público usuario que San Antonio Abad de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso, por trabajos de rehabilitación. En dicha estación los trenes no realizan el ascenso y descenso de pasajeros.

El Metro llamó al público usuario a evitar la caída de objetos metálicos a las vías, así como a permitir el libre cierre de puertas de los trenes, con la finalidad de no generar retrasos en la operación de los trenes.

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afcl

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