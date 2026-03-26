A dos días del partido de futbol entre México-Portugal, con el que se reinaugurara el Estadio Banorte, la alcaldía Coyoacán precisó los horarios y cierres en avenidas y calles debido a las restricciones de movilidad que habrá el próximo sábado.

La demarcación informó que a Avenida Acoxpa, en el tramo que va de Canal de Miramontes a Calzada de Tlalpan permanecerá cerrada a partir de las 12:00 horas hasta las 00:00 horas.

Agregó que, habrá restricciones en el bajo puente de Viaducto Tlalpan, a la altura de su cruce con Calzada de Tlalpan.

También en Calzada de Tlalpan, en la zona del exEstadio Azteca.

Además Periférico Sur, también esa zona.

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Igual Avenida Santa Úrsula, Avenida San Alejandro y calles Tlalmanalco, Buenavista y Abasolo.

La demarcación informó en redes sociales que el acceso a las colonias aledañas al Estadio Banorte durante el sábado 28 de marzo será controlado, detalló que los residentes podrán acceder a la zona presentando credencial de elector o comprobante de domicilio.

En el caso del Mundial de Futbol que inicia en junio, se entregarán los tarjetones de acceso con anticipación, detalló la autoridad.

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