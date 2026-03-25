Así recibió la Selección de Portugal a Paulinho, previo al juego contra México

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Paulinho ya está con la y fue recibido de buena manera por sus compañeros lusitanos, previo al encuentro frente a México, el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca.

El delantero de los Diablos Rojos del Toluca fue llamado por el técnico español Roberto Martínez, luego de la lesión de Rafael Leao y la noticia fue bien recibida al interior del combinado portugués.

El tricampeón de goleo con el equipo escarlata llegó ayer por la noche a Cancún, donde concentrará la Selección de Portugal, antes de viajar el viernes a la Ciudad de México, previo al choque del fin de semana.

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Paulinho recibió una calurosa bienvenida por sus compañeros, quienes lo abrazaron y compartieron algunos instantes con el atacante ex del Benfica de Portugal.

"Ahora, todos juntos. Bienvenido de vuelta, Paulinho", escribió la Selección de Portugal junto al video de la llegada del futbolista de los Diablos Rojos.

Paulinho, de 33 años, fue llamado para esta Fecha FIFA de marzo y aunque no es una opción principal para el estratega español, las lesiones podrían abrirle una posibilidad rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Portugal enfrentará a México el sábado y el martes 31 de marzo se medirá a la Selección de Estados Unidos, también en suelo norteamericano.

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