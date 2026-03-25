La Hormiga González, de ver a Chicharito Hernández en la tele, a querer emular su carrera en las Chivas

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De a poco, Armando González comienza a hacerse un nombre en la historia del Guadalajara. En el Apertura 2025 ganó su primer título de goleo, con 12 anotaciones, y por ahora ya es un referente del actual plantel rojiblanco.

Sin embargo, las comparaciones son inevitables en el futbol. El joven atacante crece y relacionarlo con un hombre importante para las Chivas como lo es Javier Hernández es parte del crecimiento de la Hormiga.

Para Luis Armando González, padre del futbolista de 22 años, que lo comparen con Chicharito es normal y niega que esa situación afecte a su hijo.

“Con Chicharito, que lo han estado comparando. Él [lo toma] bien, porque creció cuando Chicharito era un jugador importante en nuestro futbol”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes.

“Fue un referente del futbol mundial y esa generación creció idolatrando y viendo los goles de Javier Hernández, siempre es bueno que lo comparen con alguien que dejó huella”, agregó.

Pero no quieren que todo quede en comparaciones, pretenden lo mejor para el jugador: “Europa, claro que sí [es un sueño], pero lo primero es seguir haciendo un buen torneo con Chivas”, enfatizó.

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