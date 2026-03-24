Liga MX: Así se disputaría la Liguilla del Clausura 2026, antes de la pausa por la Fecha FIFA

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La fase regular del Clausura 2026 de la entre en su último tercio y los primeros ocho lugares de la Clasificación comienzas a mantenerse.

Si bien, aún están en disputa 15 puntos, los clubes que pelean por un boleto a la Liguilla del futbol mexicano son los mismos desde jornadas atrás.

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Con Chivas (30) en la cima, seguidos por Cruz Azul (27), Toluca (26) y Pumas (23), son los cuatro primeros lugares de la tabla; Pachuca (22), Atlas (18), Tigres (17)y América (17) completan los puestos importantes.

Los Rayados de Monterrey (14) y los Bravos de Juárez (14), en las posiciones nueve y 10 respectivamente, acechan uno de los puestos en la Liguilla.

Más atrás vienen Necaxa y León, con 13 unidades cada uno. Por ahora, así se vislumbra la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Así van por ahora los juegos de Liguilla del Clausura 2026

A falta de cinco jornadas para que finalice la fase regular del torneo Clausura 2026, así marcha al momento la Liguilla del futbol mexicano.

  • Chivas vs América
  • Cruz Azul vs Tigres
  • Toluca vs Atlas
  • Pumas vs Pachuca

Recordar que para este torneo no habrá Play-in ni repechaje al finalizar la temporada regular.

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