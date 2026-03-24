Liga MX: Así se disputaría la Liguilla del Clausura 2026, antes de la pausa por la Fecha FIFA

La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX entre en su último tercio y los primeros ocho lugares de la Clasificación comienzas a mantenerse.

Si bien, aún están en disputa 15 puntos, los clubes que pelean por un boleto a la Liguilla del futbol mexicano son los mismos desde jornadas atrás.

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Con Chivas (30) en la cima, seguidos por Cruz Azul (27), Toluca (26) y Pumas (23), son los cuatro primeros lugares de la tabla; Pachuca (22), Atlas (18), Tigres (17)y América (17) completan los puestos importantes.

Los Rayados de Monterrey (14) y los Bravos de Juárez (14), en las posiciones nueve y 10 respectivamente, acechan uno de los puestos en la Liguilla.

Más atrás vienen Necaxa y León, con 13 unidades cada uno. Por ahora, así se vislumbra la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Así van por ahora los juegos de Liguilla del Clausura 2026

A falta de cinco jornadas para que finalice la fase regular del torneo Clausura 2026, así marcha al momento la Liguilla del futbol mexicano.

Chivas vs América

Cruz Azul vs Tigres

Toluca vs Atlas

Pumas vs Pachuca

Recordar que para este torneo no habrá Play-in ni repechaje al finalizar la temporada regular.

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