Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 12 del Clausura 2026

La jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin con el triunfo agónico de los Bravos de Juárez contra Tigres. Así, la temporada regular del futbol mexicano está cada vez más cerca de concluir y la lucha por conseguir un lugar en la Liguilla, así como ubicarse entre los primeros puestos, está al rojo vivo.

Las Chivas, que gracias al Tala Rangel lograron vencer al Monterrey en el Gigante de Acero, se mantienen en la cima en solitario, con 30 puntos, producto de 10 victorias y 2 derrotas. En segundo lugar está el Cruz Azul, que viene de empatar con el Mazatlán fuera de casa.

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Toluca, que este domingo empató y se mantiene como el único equipo invicto después de 12 jornadas, toma el tercer lugar con 26 unidades, seguido de cerca por Pumas y sus 23 unidades, que viene motivado después de ganar el Clásico Capitalino.

En el quinto lugar está el Pachuca con 22 puntos y debajo suyo está el Atlas con 18. Finalmente, Tigres y América ocupan los últimos dos lugares (siete y ocho) de la zona de clasificación a Liguilla con 17 puntos.

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